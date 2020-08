Fútbol/Seleccion.- Oyarzabal da positivo por Covid-19 y no podrá concentrarse con la selección

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal ha dado positivo por Covid-19 en las pruebas PCR realizadas este sábado por el club vasco y se cae de la convocatoria de la selección española para los dos primeros partidos de la Liga de Naciones.



"Quiero comunicar que he resultado positivo en el último test realizado. Me toca estar en casa unos días y no podré acudir con la selección. Un día menos para volver a trabajar con los compañeros. Eskerrik asko!", señaló Oyarzabal en sus redes sociales.



El delantero fue el único integrante de la Real Sociedad que dio positivo en la última ronda de pruebas efectuada por el club a jugadores de la primera plantilla, técnicos y empleados. La duda ahora es si el seleccionador Luis Enrique Martínez llamará a un sustituto o dejará su lista de convocados en 23 jugadores.



España, que no juega un partido oficial desde noviembre, visitará a Alemania en Stuttgart el próximo jueves 3 de septiembre y recibirá a Ucrania en el Estadio Alfredo Di Stéfano el domingo 6, partidos correspondientes a las dos primeras jornadas de la nueva edición de la Liga de Naciones.