Fútbol.- Messi cumple su aviso y no se presenta a las pruebas de Covid-19 a la plantilla del Barcelona

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El capitán del FC Barcelona, Leo Messi, ha cumplido con su aviso y no se ha presentado este domingo a las pruebas PCR a la primera plantilla del equipo azulgrana, celebradas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper como paso previo al inicio de la pretemporada.



Messi ya había advertido el sábado de que no se presentaría a las pruebas al haber considerado que, en caso de asistir, estaría dando la razón al club blaugrana en relación a la posibilidad de salir ejecutando la cláusula liberatoria que figura en su contrato. En este sentido, cree que comenzar la pretemporada con el resto del equipo chocaría con su postura de que ahora es agente libre.



El jugador de Rosario estaba citado a las 10.15 horas en la Ciudad Deportia Joan Gamper, pero no se presentó y abrió un nuevo capítulo en su enfrentamiento con el club. De esta forma, tampoco se espera que se persone este lunes a las 17.30 horas, cuando está citada la plantilla para celebrar su primer entrenamiento a las órdenes del nuevo técnico, Ronald Koeman.



El atacante de 33 años envió este martes un burofax al FC Barcelona comunicando su deseo de marcharse en un traspaso libre. El Barça, por su parte, sigue insistiendo en que la notificación de que quería irse debería haberse entregado en junio y que está de nuevo bajo contrato con una cláusula de rescisión de 700 millones de euros.



Messi, que no se ha manifestado públicamente, se ha visto relacionado en los últimos días con el Manchester City de Pep Guardiola, donde también juega su amigo el 'Kun' Aguero, así como una posible oferta del Paris Saint-Germain, que estaría dispuesto a negociar por el crack argentino.