Fútbol.- LaLiga se posiciona a favor del Barça y recalca que el contrato de Messi sigue "vigente"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



LaLiga, después de analizar el contrato de Leo Messi con el FC Barcelona, le ha dado la razón al club azulgrana en el contencioso que mantienen ambas partes y ha recalcado que el contrato sigue "vigente", añadiendo que no autorizará el pase del jugador a otro club "si no ha abonado previamente el importe" de la cláusula de su rescisión, cifrada en 700 millones de euros.



Tras analizar las "diferentes interpretaciones publicadas en los últimos días en distintos medios de comunicación" y concluir que "algunas de ellas sin contradictorias entre sí", LaLiga emitió un comunicado para aclarar la situación entre Messi y el Barcelona "una vez analizado el contrato del jugador con su club".



"El contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una 'claúsula de rescisión' aplicable al supuesto de que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo, efectuada conforme al artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales", explicó el organismo.



Por ello, avisó de que "en cumplimiento de la normativa aplicable, y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, LaLiga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula".



De esta forma, el organismo presidido por Javier Tebas avala la versión del club azulgrana y niega la del jugador argentino, que este domingo no se ha presentado a las pruebas PCR realizadas a la primera plantilla al entender que su contrato ha expirado.