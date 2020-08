Fútbol.- Ibrahimovic continuará jugando en el AC Milan esta temporada

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic continuará jugando en el AC Milan en la nueva temporada que comenzará próximamente, curso que afronta no como una mera "mascota" del equipo, sino dispuesto a "ayudar al club, al entrenador y al equipo a llevarlo a donde pertenecen".



El equipo italiano publicó este domingo un vídeo de Ibrahimovic aterrizando en un aeródromo de Milán y pronunciando la primeras palabras que confirman su continuidad en el club a sus 38 años.



"Siempre he dicho que no estoy aquí para ser una mascota. Este año tengo la oportunidad de estar aquí desde el inicio de la temporada y quiero dar resultados y ayudar al club, al entrenador y al equipo a llevarlo a donde pertenecen", transmitió el sueco, autor de 10 goles en los 18 partidos que disputó en la última Serie A.