Enrique Ponce vuelve a suspender en las medidas anti-covid-19

30/08/2020 Enrique Ponce en una imagen de archivo tomada durante la terna que ofreció en Navas de San Juan (Jaen) el día que se conmemoraban los 30 años de alternativa. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 30 (CHANCE)



Enrique Ponce aprendió que el uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos, pero aun le queda un largo camino que recorrer si quiere cumplir con exhaustividad todas las medidas anti-covid-19. De momento, el ex de Paloma Cuevas y novio de Ana Soria vuelve a suspender al no respetar la distancia social en espacios cerrados.



Celebraba una corrida en Mérida y, tras llegar al hotel una hora tarde perdiéndose la entrevista que tenía concertada con un medio taurino, Enrique no dudó en subirse a un ascensor junto a su cuadrilla al completo. La imagen que nos dejó el diestro de Chiva con cuatro personas más en el reducido habitáculo es la ilustración viva de la conocida expresión "como sardinas en lata". Y así, como las primas de las anchoas y los arenques se presentan en el cotidiano embalaje subió Enrique Ponce a sus aposentos emeritenses para iniciar el rito de 'calzarse' el traje de torero antes de ir a la plaza.



En esta ocasión no contaba con la presencia de Ana Soria entre el público, pero esto no fue óbice para que el torero, entre faena y fanea, estuviera muy pendiente de su teléfono móvil. Seguramente comentándole en tiempo real a su amor el devenir de la corrida y lo mucho que la echaba de menos en el tendido.



A pesar de las duras críticas recibidas por el cambio radical que ha dado su vida sentimental en los últimos meses y la exposición que de ella hace, Enrique Ponce sigue contando una ingente multitud de seguidores, quienes se encargan de que las preguntas sobre su vida privada, planes de boda y divorcio con Paloma Cuevas incluidas, no perturben, molesten y atormenten al diestro.