El VAR salva a Flamengo, Inter sigue en la cima y Sao Paulo gana el clásico

El entrenador de Flamengo Domenec Torrent. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Sao Paulo, 30 ago (EFE).- El Flamengo de Domènec Torrent ganó este domingo un balón de oxígeno con su victoria por 0-1 ante un Santos que se desquició con el VAR en la sexta jornada de la Liga brasileña, en la que Internacional se mantuvo líder, seguido de un Sao Paulo que derrotó in extremis al Corinthians.

Un solitario tanto de Gabriel Barbosa y las paradas de Diego Alves, quienes terminaron el encuentro lesionados, fueron suficientes para que el cuadro dirigido por el entrenador español sumase su segunda victoria en el campeonato.

El VAR también colaboró, y mucho. Antes del tanto de 'Gabigol', el videoarbitraje anuló en cuestión de pocos minutos dos goles al Santos por sendos fueras de juego ajustadísimos.

El partido se paró durante varios minutos hasta que el VAR dictó sentencia, para desespero del conjunto albinegro.

Con la impotencia en vena, el Santos perdió la concentración y en una pérdida de pelota tras un córner en corto, el Flamengo montó un contragolpe mortal que remató Gabigol en el minuto 50 del primer tiempo.

En la segunda mitad, el delantero brasileño pudo dar la puntilla a su antiguo equipo, pero falló. A quince minutos para el pitido final se torció el tobillo derecho y tuvo que marcharse en camilla con aparentes gestos de dolor.

Santos pudo igualar el marcador por medio de un disparo franco del uruguayo Carlos Sánchez dentro del área y en alguna jugada aislada del venezolano Yeferson Soteldo y del brasileño Marinho que siempre acababan en las manoplas de Diego Alves antes de ser sustituido por lesión.

Los tres puntos son un respiro para el Flamengo, que ahora se sitúa en la zona media de la clasificación, con ocho, y también para Torrent, cuestionado por la afición tras el discreto arranque del campeón de Liga y Copa Libertadores en 2019.

No obstante, el conjunto carioca aún está a siete enteros del líder, el Internacional, que el sábado derrotó con solvencia al Botafogo en Río de Janeiro por 0-2.

El atacante brasileño Thiago Galhardo fue el gran protagonista al marcar el primero y servir el segundo, lo que le convirtió en el máximo goleador provisional de la Liga, con cuatro tantos.

El Inter suma quince unidades, producto de cinco victorias y una sola derrota, dos más que el Sao Paulo, que se aupó hasta la segunda plaza este domingo con la victoria por 2-1 ante el Corinthians en uno de los clásicos de la capital paulista.

El Tricolor de Morumbí, sin el lesionado Dani Alves, quien se recupera de una fractura en el antebrazo derecho, se impuso en el minuto 91 gracias a un certero cabezazo de la joven promesa Brenner.

El equipo dirigido por Fernando Diniz abrió el marcador en el minuto 13 en un lanzamiento de falta directa de Hernanes, que le dio un efecto diabólico a la pelota que desconcertó a Cássio bajo los palos. Ramiro descontó para el Corinthians.

Por su parte, Vasco da Gama, que tiene un partido menos, perdió por 1-2 en el Maracaná contra el Fluminense en uno de los derbis de la capital carioca y que supuso además su primera derrota en el certamen.

El Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo es ahora el único equipo, junto con Gremio, que aún no ha perdido un partido de Liga, pero su juego no termina de convencer y el sábado volvió a dar muestras de ello con un pobre empate (1-1) en casa del Bahía.