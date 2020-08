22/06/2020 EEUU.- Trump visita algunas de las zonas más afectadas por el paso del huracán 'Laura'. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha visitado este sábado algunas de las zonas más afectadas en el golfo de México tras el paso del huracán 'Laura'. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL DE EEUU



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha visitado este sábado algunas de las zonas más afectadas en el golfo de México tras el paso del huracán 'Laura'.



El mandatario se ha dirigido a Lake Charles, en Luisiana, donde ha visitado un almacén con suministros. "Una cosa que sé de este estado es que se reconstruye rápido", ha asegurado.



"Nuestros corazones están con los familias que han perdido a sus seres queridos", ha expresado el presidente, que ha asegurado que aunque el número de muertes ha sido "tremendo", "podría haber sido mucho peor", según recoge el diario 'The New York Times'. Trump visitará también Orange, una de las ciudades más afectadas por el ciclón en Texas.



El ciclón ha afectado principalmente a Luisiana y Texas, donde ha acabado con la vida de al menos 15 personas. Además, miles continúan sin electricidad. Este es el caso de Lake Charles, donde casi todos los 80.000 residentes permanecen sin electricidad y algunos de ellos sin acceso a agua corriente.



Trump declaró el viernes el estado de desastre en el estado de Luisiana y ordenó la entrega de ayuda federal para ayudar en la recuperación de las zonas más afectadas.



En un comunicado de la Casa Blanca, se informó de que el Gobierno ha puesto fondos federales a disposición de las localidades de Allen, Beauregard, Calcasieu, Cameron, and Jefferson Davis.



Entre las ayudas, se encuentran subvenciones para viviendas temporales o reparaciones, préstamos de bajo coste para cubrir las pérdidas en propiedads no aseguradas, además de otros programas de ayuda a ciudadanos y propietarios de negocios para recuperarse del desastre.