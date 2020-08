Coronavirus.- EEUU no descarta autorizar el uso de una vacuna antes de que termine la fase 3 de ensayos

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El comisario de la Administración de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Stephen Hahn, ha afirmado que no descartan aprobar el uso de emergencia de una vacuna contra el coronavirus antes incluso de que termine la fase 3 de ensayos.



"Dependerá del desarrollador si solicita una autorización y después se emite una autorización para su uso", ha explicado Hahn en una entrevista con 'Financial Times'. "Si lo hacen antes de terminar la fase 3 podríamos considerarlo adecuado, o no. Entonces decidiremos", ha apuntado.



"El criterio legal, médico y científico es si el beneficio es muy superior al riesgo en medio de una emergencia sanitaria", ha argumentado, al tiempo que ha rechazado que sea un criterio político. "La pandemia de la COVID-19 coincide con la temporada política y vamos a tener que superarlo y ceñirnos a nuestros principios", ha subrayado.



En cualquier caso sería una autorización de uso de emergencia, lo que dista mucho de una validación completa de la FDA, ha puntualizado el responsable de la FDA.



Dos vacunas estadounidenses están ya en fase 3, la de Moderna y la de Pfizer/BioNTech, y dos más se sumarán a mediados de septiembre. Las farmacéuticas prevén reclutar al menos a 30.000 voluntarios para estos ensayos y concluir si se trata de una vacuna segura y eficaz.



El próximo 3 de noviembre se celebran elecciones presidenciales y con el actual mandatario, Donald Trump, por detrás en las encuestas de su rival, Joe Biden, la aprobación del uso de una vacuna contra el coronavirus podría revolucionar la campaña electoral.



Estados Unidos ha registrado casi 6 millones de positivos por coronavirus y casi 183.000 muertes desde el inicio de la pandemia. El último balance suma 18.449 casos y 171 decesos en las últimas 24 horas contabilizadas.