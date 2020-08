Cornavirus.- La clase política condena el intento de asalto al Reichstag durante la manifestación negacionista de Berlín

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Políticos de todo el arco parlamentario han cargado contra la manifestación negacionista y de ultraderecha que reunió a unas 38.000 personas el sábado en Berlín y en particular han criticado el intento de asalto al Rechstag, sede del Parlamento alemán, calificado de "ataque a la democracia" por el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.



"La presencia de banderas del Reich (imperio) y una turba de extrema derecha son un ataque inaceptable contra el corazón de nuestra democracia. Jamás lo aceptaremos", ha afirmado Steinmeier este domingo en declaraciones recogidas por la agencia de noticias DPA.



"Nuestra democracia está viva", ha remachado. La bandera negra, blanca y roja del Imperio Alemán es utilizada habitualmente por la ultraderecha en sus manifestaciones.



Steinmeier ha defendido que quien no esté de acuerdo con las restricciones por el coronavirus puede decirlo en público e incluso en manifestaciones. "Lo que no comprendo es que los manifestantes se entreguen a los enemigos de la democracia y a los agitadores políticos", ha indicado.



Parte de los asistentes a la manifestación negacionista rompieron la cadena de seguridad policial que protegía el Reichstag y accedieron a la escalinata del edificio. Steinmeier ha felicitado a la Policía por su contención en "una difícil situación".



Para el ministro del Interior, Horst Seehofer, "el edificio del Reichstag es la sede de nuestro parlamento y por tanto el centro simbólico de nuestra democracia liberal". "Es inaceptable que el caos y los extremistas lo utilicen para sus propósitos", ha remachado.



Seehofer ha defendido igualmente la actuación polical porque "el Estado debe responder ante la gente con tolerancia cero y severidad coherente".



Otras figuras han criticado también la presencia de "neonazis" frente al Reichstag, como la ministra de Justicia, Christina Lambrecht. Para el diputado ecologista Konstantin von Notz ha recordado que en las imágenes "dominan las banderas del Imperio y la guerra" y ha expresado su "asco y vergüenza".