Con Federer y Nadal en contra, Djokovic anuncia nueva asociación de jugadores

El serbio Novak Djokovic anunció este sábado la formación de una nueva asociación de jugadores de tenis masculino independiente de la ATP, iniciativa a la que se oponen los otros gigantes de este deporte, Roger Federer y Rafa Nadal, que hicieron un llamado a la "unidad".

En medio de reportes de que Djokovic y otros jugadores estaban impulsando esta asociación en Nueva York, donde se disputan de forma consecutiva el Masters 1000 de Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos, Nadal y Federer lanzaron el sábado el mensaje de que en este difícil momento el mundo del tenis debe "unirse y no separarse".

Los llamados de Nadal y Federer, ausentes de Nueva York, no frenaron al grupo liderado por Djokovic, quien, después de ganar la final del Masters 1000 de Cincinati, encabezó una reunión con los jugadores presentes y anunció la formación de la asociación.

"Tras el éxito de la reunión de hoy, nos complace anunciar el comienzo de la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales" (PTPA, por sus siglas en inglés), escribió 'Nole' en Instagram, publicando una fotografía en la que posa con varias decenas de jugadores sobre la cancha de Flushing Meadows, donde el lunes arranca el US Open.

"La primera asociación de jugadores de tenis desde 1972", se congratuló el número uno mundial.

Durante la conferencia de prensa posterior a su triunfo en la final ante Milos Raonic, Djokovic había dado a conocer sus planes para la asociación señalando que era un proceso en curso.

"No tenemos todas las respuestas en este momento. Solo estamos intentando tener una idea de cuántos jugadores realmente quieren unirse a esta iniciativa. Y a partir de ahí veremos", dijo Djokovic.

El serbio señaló que no se habían marcado una cifra mínima de miembros para proceder a la creación pero indicó que esperaban llegar a "una mayoría" de los 500 primeros jugadores del ranking individual y 200 de dobles.

"La ATP y esta asociación de jugadores, si logramos formalizarla, pueden coexistir y deben coexistir al principio", afirmó. "A dónde nos llevará eso, el tiempo lo dirá".

- "Es el momento adecuado" -

Antes de la conferencia de Djokovic, la ATP, que gestiona el circuito profesional masculino de tenis, había subrayado la importancia de "la unidad" en estos tiempos complicados, mensaje que respaldaron Rafael Nadal y Roger Federer.

"Pienso que vivimos un periodo en el que hay que guardar la calma y trabajar todos juntos en la misma dirección. Es tiempo de unirse y no dividirse", señaló Nadal, miembro del consejo de jugadores de la ATP, una instancia integrada en la institución.

"Todos nosotros; jugadores, torneos e instancias dirigentes debemos trabajar juntos", añadió el número 2 mundial.

Tras el español, tomó la palabra en Twitter la leyenda suiza Roger Federer: "Estoy de acuerdo con Nadal. Son tiempos inciertos y difíciles, pero creo que es indispensable para nosotros seguir unidos como jugadores".

Djokovic dijo que acepta pero discrepa de la posición de sus compañeros en el 'Big Three' del tenis.

"Por supuesto que me encantaría tener a Roger y Rafa a bordo. Por supuesto que me encantaría tener a todos los jugadores a bordo", dijo 'Nole'. "Realmente entiendo que algunos de ellos tienen opiniones diferentes y no creen que sea el momento adecuado. De nuevo, yo sí creo que es el momento adecuado".

"He escuchado en los últimos 10, 15 años a muchos jugadores expresar su descontento por la forma en que han sido representados, especialmente a los que están fuera del top-100", subrayó.

- "No es un sindicato" -

El canadiense Vasek Pospisil abrió el fuego el viernes anunciando su dimisión del consejo de jugadores. El 92º jugador mundial lamentó que ese puesto no permite tener "la menor influencia sobre cualquier decisión importante del circuito, sea la que sea".

En los últimos meses Pospisil ha liderado un combate sobre los ingresos de los jugadores, juzgados insuficientes más allá de los primeros de la lista, una situación agravada por el reciente parón del circuito por la pandemia.

La ATP, por su parte, publicó un comunicado criticando esta iniciativa.

"Reconocemos las dificultades a las que hacen frente nuestros miembros en las circunstancias actuales, pero pensamos que es tiempo de probar la unidad, más que las divisiones internas", señaló la ATP.

Djokovic intentó rebajar las preocupaciones expresadas por el circuito.

"Esto no es un sindicato. Esto es una asociación de jugadores. Así que no estamos llamando a boicots. No estamos formando circuitos paralelos", subrayó. "Legalmente estamos 100% seguros y estamos autorizados a formar la asociación".

