Colomiba.- La Unión Patriótica respalda a Gustavo Petro como precandidato a las presidenciales de 2022

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El partido político colombiano Unión Patriótica (UP) ha anunciado este domingo su respaldo a la precandidatura presidencial del senador de izquierda Gustavo Petro con vistas a las elecciones presidenciales previstas para 2022.



En las conclusiones del VII Congreso Nacional se ha aprobado una declaración política que incluye el apoyo a Petro y "participar de la selección democrática de una única candidatura alternativa a la Presidencia de la República que surja de un abanico de aspirantes dispuestos a acordar un programa y un gobierno de coalición".



"En esta perspectiva abierta a una gran convergencia social y política, el VII Congreso decide respaldar la precandidatura de Gustavo Petro Urrego a la Presidencia de la República en el marco de la alianza político-electoral de carácter programático existente con la Colombia Humana", señala el documento.



UP se refiere a la misma alianza forjada para las elecciones regionales formada con el movimiento de Petro, Colombia Humana, que no tiene personalidad jurídica propia. En el VII Congreso de la UP también se aprobó la candidatura al Senado de la actual congresista por ese movimiento Aída Avella.