Bielorrusia.- Putin y Lukashenko discutirán en Moscú la actual crisis en Bielorrusia

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, han acordado este domingo durante una conversación telefónica la celebración de una reunión en Moscú en las próximas semanas para tratar la crisis bielorrusa, según ha confirmado el servicio de prensa del Kremlin.



Los dos líderes "han acordado mantener una reunión en Moscú en las próximas semanas", según la nota recogida por Sputnik, a pocas horas de una nueva protesta en la capital, Minsk, contra el presidente, vencedor de unos comicios considerados fraudulentos por la oposición.



La Plaza de la Independencia en el centro de la ciudad se encuentra ahora cerrada con barras de metal y custodiada por las fuerzas de seguridad, según un reportero de la agencia DPA.



El Ministerio del Interior ha advertido a los ciudadanos de que no participen en la manifestación no autorizada y ha amenazado con violencia contra la marcha de protesta, convocada bajo el lema "Por la paz y la independencia".



Los dos últimos domingos, cientos de miles de personas han salido a las calles de Bielorrusia para protestar contra "el último dictador de Europa", como llaman a Lukashenko.



Se desconoce el grado de cobertura del que gozará esta manifestación, teniendo en cuenta que autoridades bielorrusas han retirado en las últimas horas la acreditación a un total de 14 periodistas extranjeros, cuatro de los cuales son ciudadanos rusos que han sido expulsados del país.



La Embajada de Rusia en Bielorrusia ha confirmado la expulsión de dos periodistas de la agencia estadounidense Associated Press y otros dos del canal televisivo alemán ARD, todos ellos ciudadanos rusos.



"Los cuatro periodistas rusos fueron expulsados de Bielorrusia. La comisión de seguridad informativa (de Bielorrusia) anuló sus acreditaciones", ha declarado Sputnik un portavoz de la Embajada.