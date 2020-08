Baloncesto/NBA.- Los Raptors se llevan un repaso de Boston para empezar las semifinales

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Toronto Raptors comenzó irreconocible su serie de semifinales de la Conferencia Este ante Boston Celtis, con una dura derrota (91-112) este domingo en la que nada funcionó en el vigente campeón de la NBA.



La defensa del título se puso seria en la 'burbuja' de Orlando. El equipo canadiense fue por debajo en el marcador desde un sorprendente 23-39 en el primer cuarto, señal de que los Celtics tenían serias intenciones de avanzar en estos 'playoffs'.



El quinteto de Boston funcionó a la perfección y tuvo además ayuda de una rotación que se presupone inferior a la de su rival. Marcus Smart (21 puntos) tuvo un gran día y Jayson Tatum lideró una vez más a los Celtics. Además Daniel Theis y Kemba Walker no se quedaron atrás en una gran actuación de los de Brad Stevens.



Todo lo contrario que los de Toronto. En los campeones nada funcionó y de repente afloraron dudas que hasta ahora no había, aunque el nivel competitivo de Boston sin duda prometía una semifinal disputada. Los de Nick Nurse poco pudieron hacer con un porcentaje de acierto en tiros de campo del 36%.



Con problemas de faltas, Marc Gasol y Pascal Siakam tuvieron que sentarse rápido. Ibaka fue el mejor de los Raptors en ese duro primer cuarto, pero no hubo reacción al gran partido de los Celtics. Negados en ataque los canadienses, con un Fred VanVleet fallón al igual que Powell. Con un 42-49 de cara al segundo tiempo, la victoria exigía una reacción que parecía claro no tenía la inspiración suficiente.



Asumiendo el mal día, el accidente para pensar en que la serie no será así, Toronto vio escaparse a su rival en el último cuarto con un triple de Smart a falta de cinco minutos (81-105) que sentenció el 1-0 para los de Boston.



--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.



SERGE IBAKA: 15 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia.



MARC GASOL: 7 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias.