AMP2.- Bielorrusia.- Al menos 125 detenidos en un nuevo domingo de protestas contra Lukashenko en Bielorrusia

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La Policía bielorrusa ha realizado al menos 125 detenciones este domingo durante los primeros momentos de una nueva manifestación de la oposición para protestar contra la reelección del presidente, Alexander Lukashenko.



"Para las 16.00 (15.00 en España) en Minsk fueron detenidos 125 ciudadanos, en torno a los cuales se inició un proceso administrativo por la participación en eventos masivos no autorizados", ha declarado la portavoz de Interior, Olga Chemodanova, en rueda de prensa recogida por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.



La portavoz ha añadido que los agentes de seguridad "tomaron las medidas necesarias para mantener el orden y garantizar la seguridad pública" y que "fueron empleados equipos y medios especiales para el propósito previsto".



Las autoridades han prohibido las manifestaciones, pero miles de personas han marchado de nuevo hasta la Plaza de la Independencia, que se encuentra clausurada por la Policía. "Protestaremos en cualquier otro lugar de la ciudad", ha afirmado Maria, una asistente a la marcha de 33 años.



Nada más comenzar la marcha se han producido los primeros arrestos de manifestantes pacíficos intruducidos en furgones entre gritos de "¡Vergüenza!" de los asistentes.



Los agentes han empleado todoterrenos con grandes rejas de metal en el frontal para hacer retroceder a los manifestantes. Una fotografía del lugar muestra a mujeres tumbadas en el suelo frente a los vehículos.



El Ministerio del Interior había advertido a los ciudadanos de que no participaran en la protesta, no autorizada, y de que podrían responder con violencia a la misma.



Este domingo se ha informado además de problemas en el servicio de datos a través de telefonía a partir de las 14.30 horas en los tres operadores que funcionan en el país: A1, MTS y life. Los sitios web tardaban en cargar hasta varios minutos o directamente no se podían abrir.



También aplicaciones de mensajería como Telegram funcionan de manera intermitente. El pasado domingo, fecha de las protestas semanales de la oposición, también hubo problemas de conexión en Minsk.



Entonces las operadoras reconocieron una intervención de las autoridades "para garantizar la seguridad nacional" que provocó una ralentización del servicio. Internet estuvo inaccesible durante más de hora y media.



HASTA 29 DETENIDOS EL SÁBADO



Por otra parte, el Ministerio del Interior ha informado de que 29 personas fueron detenidas el sábado en todo el país por "delitos administrativos", según recoge la agencia de noticias oficial bielorrusa, BelTA.



La prensa bielorrusa también da cuenta de actos "en apoyo a la paz, la seguridad y la tranquilidad" en Minsk, Vitebsk y Gomel, mientras que hubo "24 reuniones no autorizadas". "Se contabilizaron 42 puntos de actividad política en los que participaron más de 8.500 personas", ha añadido.



El principal acto de la oposición fue la Gran Marcha de Mujeres por la Paz, en Minsk, en la que participaron unas 4.000 personas, según la Policía.



La oposición bielorrusa exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko ha descartado de forma contundente. Además, la oposición denuncia fraude y buena parte de la comunidad internacional no reconoce el resultado.



Las manifestaciones contra el veterano mandatario, en el poder desde 1994, se han saldado hasta la fecha con al menos dos muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, la mayoría de los cuales ya han sido liberados.