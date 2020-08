Zurutuza espera a varios de los mejores en Acapulco, incluido Rafa Nadal

El director del Abierto Mexicano de Tenis, Raúl Zurutúza (d), durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/Rodrigo Corona/Archivo

México, 29 ago (EFE).- El director del Abierto Mexicano de Tenis, Raúl Zurutuza, aseguró este sábado estar optimista acerca de la celebración del torneo el próximo año en Acapulco con varios de los tenistas del mundo, entre ellos el español Rafael Nadal.

"Es una prioridad que el torneo se haga con los mejores posibles incluido Rafa, que es un invitado especial", señaló a Efe Zurutuza.

Con la categoría 500 de la ATP, el Abierto Mexicano es uno de los dos torneos más importantes de América Latina, que ha reunido a casi todos los jugadores más destacados del presente siglo y ha sido ganado tres veces por Nadal, entre ellas la de este año.

"Hemos tenido pláticas con él, pero de ahí no ha pasado. No hay ningún jugador que se comprometa con ningún torneo en la situación actual, pero todavía falta mucho para Acapulco, la lista saldrá la segunda semana de enero", agregó.

Al referirse al aporte de los españoles en las primeras versiones del Abierto, Zurutuza dijo que fue fundamental por la calidad aportada desde que Carlos Costa alcanzó la final de 1993, después de lo cual David Ferrer ganó cuatro veces, Nadal, tres, Nicolás Almagro y Carlos Moyá, dos, además de que Juan Carlos Ferrero, Fernando Verdasco, Galo Blanco y Juan Viloca jugaron finales.

"La relación con los tenistas españoles ha sido la que se tienen con los amigos", apuntó.

El directivo reconoció que en el 2021 no podrán estrenar el nuevo estadio, sin embargo le ven a eso el lado positivo porque cumplir las medidas de seguridad para evitar contagios de la COVID-19 será más fácil en el estadio que conocen de años.

"Ya empezaron a trabajar en el nuevo estadio, aunque no nos dará tiempo usarlo; en el actual escenario sabemos dónde están los drenajes y será mejor cumplir los protocolos de seguridad en un lugar conocido", aceptó.

Acapulco fue ganado este año por Nadal, vencedor en la final del estadounidense Taylor Fritz, una semana antes de que aparecieran en el país casos de la COVID-19.

Zurutuza confió en que la edición del año próximo sea con estadio lleno, aunque por ahora solo venderán la mitad de las localidades,

"En el peor de los casos esperamos estar con la mitad de los aficionados en las gradas, pero apostamos a que todo mejores y estar con estadio lleno", concluyó.