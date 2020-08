Zuckerberg tilda de error operativo no eliminar página de milicia de Kenosha

El cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg EFE/EPA/MANDEL NGAN / Archivo

San Francisco (EE.UU.), 28 ago (EFE).- El consejero delegado y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, tildó este viernes de "error operativo" que la compañía no retirase la página de la milicia a la cual pertenecía el hombre que el martes mató a dos manifestantes en las protestas raciales de Kenosha (Wisconsin, EE.UU.).

"Fue en esencia un error operativo porque el equipo encargado de nuestra política contra organizaciones peligrosas está entrenado para buscar símbolos y vestimenta, y comprender así los matices de cómo operan ciertas milicias y redes conspirativas", dijo Zuckerberg en un vídeo colgado en la red.

"A los contratistas y revisores a quienes se enviaron las primeras quejas, este caso se les pasó. Más tarde y analizándolo con mayor profundidad, el equipo reconoció que esta página era contraria a las políticas (de Facebook) y la eliminamos", apuntó el máximo directivo de la empresa.

Zuckerberg respondió así a las informaciones aparecidas los últimos días que indicaban que por lo menos dos internautas habrían denunciado la página de la milicia a la empresa con anterioridad al suceso de Kenosha, pero que pese a ello esta no había adoptado ningún tipo de medida.

Las protestas raciales han estallado en Kenosha (entre Milwaukee y Chicago) después de que el pasado domingo un policía disparara siete veces por la espalda al afroamericano Jacob Blake, quien podría quedar parapléjico.

Según la versión de la Policía, los agentes habrían recibido una llamada de una mujer que denunciaba que su pareja sentimental se había saltado la orden de alejamiento y, una vez en el lugar, Blake se habría resistido a obedecer sus órdenes y se habría encontrado en posesión de un cuchillo.

El martes, durante la tercera noche de protestas, un miliciano de 17 años abrió fuego contra los manifestantes, matando a dos y dejando a otro herido. El joven fue detenido el miércoles.

En junio, en plena oleada de protestas en todo EE.UU. por la muerte del también afroamericano George Floyd a manos de un agente de Policía en Mineápolis (Minesota), grupos de activistas iniciaron una campaña de boicot de anunciantes contra Facebook por considerar precisamente que no estaba haciendo lo suficiente para eliminar las actitudes de odio y discriminación racial en su plataforma.