Varios cientos de personas se manifiestan en París contra el uso de mascarilla

EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

París, 29 ago (EFE).- Unas 300 personas se manifestaron este sábado en París contra el uso de la mascarilla después de que la prefectura de la capital impusiera este viernes su obligatoriedad en toda la ciudad.

Con pancartas como "Stop a la mentira y la corrupción", los manifestantes denunciaron la "manipulación" del Gobierno y el intento de "meter miedo a la población" mediante la imposición de la mascarilla en las grandes ciudades.

Además, cuestionaron las últimas imposiciones del Ejecutivo tras el aumento exponencial del número de contagios porque el incremento de las infecciones "no se ha traducido en más ingresos hospitalarios".

La concentración, la primera de este tipo en Francia frente a las movilizaciones multitudinarias que ya han tenido lugar en otros países, como España, Alemania o Estados Unidos, arrancó a primera hora de la tarde en la plaza de la Nación y fue rápidamente bloqueada por decenas de policías, que pusieron multas a quienes no llevaban mascarillas.

La marcha fue disuelta en torno a las 17.00 hora local (15.00 GMT) por las fuerzas del orden que intervinieron ya que la organizadora "no había respetado los compromisos que asumió en la declaración de la manifestación", según la Prefectura de Policía de París.

En un mensaje en Twitter, indicó que la Policía interpuso 123 multas de 135 euros a manifestantes por no llevar la mascarilla y detuvo a una persona por "desacato y rebelión".

Francia registró este viernes 7.379 contagios en todo el país y veinte muertes adicionales por la COVID-19, con las que el número total de fallecidos ascendió a 30.596.

Además, 4.535 personas permanecen ingresadas por una infección de coronavirus, 387 de ellas en estado de gravedad.