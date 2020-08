Un club brasileño presta su plantel para salvar del infierno al máximo rival

El entrenador de Iranduba, Joao Cavalo (2-d), dirige un entrenamiento con jugadoras de la Asociación de Deportiva 3B de la Amazonía hoy, en Fazendão en Salvador (Brasil). EFE/Raul Spinassé

Sao Paulo, 28 ago (EFE).- En un gesto de solidaridad inigualable, el 3B de la Amazonía, un equipo brasileño de la Segunda División femenina, ha prestado toda su plantilla al máximo rival, el Iranduba, para que pueda seguir en competición e intentar salvarlo del descenso tras quedarse sin jugadoras de la noche a la mañana.

Lo nunca visto en el mundo del fútbol ha ocurrido en el estado de Amazonas, en el norte de Brasil. Dos clubes enemigos que parecían irreconciliables unidos en la adversidad de la interminable crisis del coronavirus, que ha supuesto todo un tsunami para algunos clubes femeninos del país.

UNA LLAMADA DE TELÉFONO Y UNA RESPUESTA SORPRENDENTE

Todo empezó con una llamada al teléfono del Joao Bosco, presidente y dueño del 3B. Al otro lado de la línea estaba Lauro Tentardini, director ejecutivo de fútbol del Iranduba, que antes de la pandemia se arrastraba en la zona de descenso de Primera División.

Fue una llamada de socorro. El principal patrocinador del 'Hulk' de la Amazonía, como conocen al club en la región, se esfumó, dejó de pagar y con él todas las jugadoras, debido al impago de sus salarios.

"Perdí a todo el elenco. Nuestra situación es bien difícil", lamenta Tentardini en una entrevista telefónica con Efe.

El asunto está en la justicia. Según el directivo, la empresa patrocinadora, "Vegan Nation", con sede en Londres, prometieron pagar al equipo a través de criptomonedas, algo que no se terminó de materializar.

Luego llegaron otros representantes de la compañía con los que firmaron un acuerdo para garantizar la financiación, pero la irrupción del coronavirus paró todo.

Acuciado por las deudas, Tentardini llamó a Bosco y le pidió cinco jugadores cedidas. La respuesta del presidente del 3B fue inimaginable.

"Le dije que no podría prestarle cinco jugadores, que si quería que le prestaba todo el plantel, las 19 jugadores, y que no precisaba pagar nada", recuerda.

"Estoy muy feliz de ayudar al fútbol amazonense y a mi mayor rival. Sin él, el campeonato no tiene gracia; sin él, prácticamente yo también salgo", completa.

El acuerdo, que también incluye la cesión de las instalaciones deportivas, se prolongará hasta el 18 de octubre, cuando finaliza la primera fase del campeonato femenino de Primera de División.

El vestuario del 3B estalló de júbilo cuando le fue presentada la oferta tres semanas atrás. La categoría de plata no se reiniciará hasta finales de octubre y ahora tendrán la oportunidad de jugar en la élite del fútbol femenino brasileño.

"La unión hace la fuerza. Esta alianza solo viene para ayudarnos a todos", afirma a Efe la capitana del 3B, Nath 'Pitbull', de 25 años.

Para esta aguerrida centrocampista será una "honra" vestir la camisa del Iranduba y un "ejemplo" para los otros clubes, aunque también una señal de alerta sobre la precariedad del fútbol femenino en el país.

"Literalmente estaban quebrados. No podían mantenerse, ni siquiera podían contratar jugadoras aleatorias dentro del propio estado de Amazonas porque no tenían condiciones financieras para ello", explica la exjugadora de Palmeiras, Audax-SP y Cresspom de Brasilia, entre otros.

La plantilla, que cuenta con la presencia de seis jugadores venezolanas, ya está concentrada en Salvador para enfrentarse este sábado al Vitória, por la sexta jornada del Campeonato Brasileño.

Saldrán al campo para defender al Iranduba con una misión que repiten como un mantra: salvar al Iranduba del descenso.

"Estamos preparadas, tenemos grandes jugadores", expresa Nath.

Queda la incógnita de saber qué pasará si consiguen clasificar al equipo para la siguiente ronda, ya que coincidiría con su calendario en la Segunda División, si bien Tentardini espera para entonces haber montado un nuevo plantel.

Dos jugadoras del 3B no han podido viajar a Salvador porque siguen dando positivo en los test de coronavirus.

De hecho, la mayoría del elenco ya superó la enfermedad, incluida Nath, pues no pararon de entrenar durante la pandemia, que hasta el momento deja cerca 3,8 millones de infectados y 119.000 muertes en el país.

El estado de Amazonas fue uno de los más afectados y llegó a tener sus servicios sanitarios y funerarios colapsados, aunque parece que ha pasado lo peor y la tendencia ahora es a la baja.

UN GESTO DE PAZ TRAS AÑOS DE ENEMISTAD

Bosco era socio del Iranduba, pero hace tres años decidió montar su propio equipo y en un tiempo récord venció al 'Hulk de la Amazonía' y rompió su histórica hegemonía en el Campeonato Amazonense.

La rivalidad entre los dos clubes fue creciendo hasta el punto de tener que ir a la comisaría y acabar en los juzgados, recuerda el dueño del 3B. La relación se rompió, se dejaron de hablar, hasta que el infortunio les juntó de nuevo.

"Si no fuera por este pacto, no hubiéramos conseguido volver a jugar", sentencia Tentardini.

Carlos Meneses Sánchez