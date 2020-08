Trump expresa su "más alto respeto" por el dimitente primer ministro japonés Abe

El presidente de Estados Unidos Donald Trump expresó el viernes su "más alto respeto" por el primer ministro de Japón Shinzo Abe y manifestó su preocupación por la dimisión por razones de salud de su "gran amigo".

"Quiero expresar mi más alto respeto al primer ministro Shinzo Abe, un gran amigo mío", dijo Trump a reporteros a bordo del Air Force One al regresar de un mitin de campaña en New Hampshire. "Hemos tenido una gran relación y me siento muy mal por ello, porque irse debe ser muy severo para él".

ft/to/lp