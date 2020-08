Tiger Woods vuelve a estar por encima del par por tercer día seguido

Tiger Woods de Estados Unidos en acción durante el torneo BMW Championship, en Olympia Fields, Illinois (EE.UU.). EFE/EPA/TANNEN MAURY

Olympia Fields (Illinois, EE.UU.), 29 ago (EFE).- Tiger Woods siguió este sábado sin encontrar su mejor juego después de completar la tercera ronda del torneo BMW Championship con otro registro por encima del par (72, +2) que lo alejó de estar entre los 30 mejores que se clasifican para seguir en la competición.

Woods, que en las dos primeras rondas había entregado tarjetas de 73 (+3) y 75 (+5), respectivamente, ocupa provisionalmente el puesto 55 con 220 golpes (+10), mientras que por tercera vez en su carrera ha tenido tres jornadas seguidas por encima del par, en torneos que no hayan sido de los Mayores.

El golfista de 44 años inicio la jornada con un comienzo prometedor al conseguir dos birdies consecutivos (hoyos 3 y 4), pero ahí se le acabó la inspiración al hundirse en la segunda mitad del recorrido tras cometer bogey (hoyo 10) y un doble bogey (hoyo 17).

Woods entró en el BMW Championship con la necesidad de subir 27 puestos en la clasificación de puntos de FedEx para llegar al top 30 y clasificarse para el Tour Championship durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Esa es una hazaña poco probable, lo que significa que la ronda final del domingo será la última de la temporada del tour.

Se espera que el próximo evento de Woods sea el U.S. Open el 17 de septiembre en el Winged Foot Club, de Westchester County (Nueva York).

Las otras veces que Woods terminó por encima del par en las primeras tres rondas de un no mayor (también solo sucedió tres veces en un mayor) fueron en el Players 2007 y el WGC FedEx St. Jude Invitational 2010, donde sucedió todo, en las cuatro rondas.

Woods después de concluir su ronda no habló con los medios de comunicación por segundo día consecutivo.

Su regreso a la gira no ha sido fácil desde que compitió en el Memorial, el pasado junio.

De las 15 rondas que ha jugado, Woods solo ha disparado bajo par seis veces y su mejor actuación fue con 66 (-5) el pasado domingo en The Northern Trust, donde terminó empatado en el puesto 58, 278 (-6), 24 impactos detrás del ganador, su compatriota Dustin Johnson.