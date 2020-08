Tenista Naomi Osaka se retira de la final del torneo de Cincinnati por lesión

A dos días del inicio del Abierto de Estados Unidos, la tenista japonesa Naomi Osaka se retiró este sábado por lesión de la final del torneo de Cincinnati, en Nueva York, dejando el título en manos de la bielorrusa Victoria Azarenka.

La final masculina del torneo de Cincinnati, que es Masters 1000 de ATP (hombres) y Premier de WTA (mujeres), la disputarán este sábado el número uno mundial, Novak Djokovic, y el canadiense Milos Raonic.

"Lamento tener que retirarme hoy por una lesión" en la pierna, dijo el sábado Osaka, quien está programada para debutar la noche del lunes en el Abierto de EEUU ante su compatriota Misaki Doi.

"Tuve un tirón en el tendón de la corva izquierdo ayer (viernes) en el desempate del segundo set y no se recuperó de la noche a la mañana como esperaba", afirmó la número 10 del ranking de WTA. "Espero tener más tiempo para recuperarme, y con suerte, aunque nunca sé lo que pasará, espero estar mejor el lunes".

Azarenka, que logró su trofeo 21 en individuales de WTA y el primero desde que se convirtió en madre, deseó una rápida recuperación a Osaka.

"Espero que consiga esa milagrosa recuperación", afirmó la ex número uno mundial, que cuenta en su palmarés con dos títulos de Grand Slam, ambos ganados en el Abierto de Australia en 2012 y 2013.

Osaka, de 22 años, obtuvo el viernes el pase a la final tras derrotar a Elise Mertens en la cancha neoyorquina del Flushing Meadows, sede del torneo de Cincinnati este año debido a la pandemia de coronavirus.

El miércoles, esta joven de padre haitiano y madre japonesa se había negado a jugar las semifinales ante Mertens en solidaridad con el boicot en la NBA y otros deportes por el ataque contra Jacob Blake en Wisconsin (norte), el último episodio de abusos policiales contra personas negras en Estados Unidos.

Esa decisión obligó a la WTA y la ATP a posponer las semifinales. La ganadora de dos torneos de Grand Slam dijo que "quería crear conciencia en la burbuja del tenis".

"Antes que deportista, soy una mujer negra. Y como mujer negra siento que hay asuntos mucho más importantes que necesitan inmediata atención, antes que verme a mí jugar tenis", había afirmado al anunciar su protesta.

La suspensión de las actividades el jueves en protesta por el racismo hizo que Osaka diera marcha atrás en su retiro, expresando su preocupación porque este retraso afectara a sus colegas en la preparación del Abierto.

"Esta ha sido una semana emotiva y quiero agradecer a todos por el gran apoyo", dijo la japonesa.

La lesión supone un gran golpe para la popular jugadora en su objetivo de volver a coronarse campeona del Abierto, el primer Grand Slam que conquistó en su carrera en 2018, cuando derrotó en la final a la estrella estadounidense Serena Williams.

Posteriormente sumó a su palmarés el Abierto de Australia de 2019 pero en los últimos torneos no ha podido pelear por los títulos, cayendo en la primera ronda de Wimbledon y siendo eliminada en la tercera ronda del Abierto de Australia de 2020 por la adolescente estadounidense Coco Gauff.

El pasado mayo, la revista Forbes estimó que Osaka fue la deportista femenina mejor pagada del mundo en los 12 meses anteriores con unos ingresos de alrededor de 37,4 millones de dólares.

- Djokovic contra Raonic -

Un día después de su dura batalla de tres horas contra el español Roberto Bautista, el serbio Novak Djokovic enfrentará el sábado en la final del torneo de Cincinnati al canadiense Milos Raonic, número 30 de ATP.

El número uno mundial, que suma 22 victorias sin ninguna derrota esta temporada y quiere mantenerse invicto, está sufriendo en este evento unas molestias en el cuello que le llevan a recibir tratamientos durante los partidos.

El viernes, Djokovic necesitó llegar al 'tie break' en el tercer set para derrotar a Bautista, que lo puso entre las cuerdas.

"Fue un partido muy raro. No sé cómo lo gané, para ser honesto. Él fue el mejor jugador", reconoció después Djokovic. "No me sentí bien en la cancha, en ningún aspecto de mi juego y del cuerpo".

Raonic, por su lado, superó en las semifinales del viernes al griego Stefanos Tsitsipas por 7-6 (7/5) y 6-3.

gbv/ol