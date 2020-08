Tenis.-Tenis/Cincinnati.- Djokovic iguala a Nadal con 35 Masters 1000 tras adjudicarse Cincinnati

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic ha conseguido este sábado su Masters 1.000 número 35, una cifra que le iguala a Rafa Nadal como el que más de la historia, después de haberse adjudicado el de Cincinnati tras derrotar en la final al canadiense Milos Raonic en tres sets (1-6, 6-3 y 6-4) en un partido que superó por poco las dos horas de duración.



Djokovic, que el viernes se desgastó en las semifinales ante Bautista, ofreció un excelente nivel sobre la pista dura de Nueva York y cerró una victoria que no comenzó la mejor manera. Por cierto, se trata de la número 23 del jugador balcánico esta temporada, el cual todavía no conocer la derrota pese al parón por la pandemia.



Raonic, número 30 del mundo, comenzó arrollador desde el fondo de la pista y 'Nole' pronto desconectó para centrarse en la remontada. Sus dolencias en el cuello y sus continuos problemas físicos volvieron a ser la mejor excusa para frenar el ritmo de su rival, sobre todo cuando el marcador le da la espalda.



Djokovic quebró el saque de Raonic cuando más lo necesitaba y finalmente pudo equilibrar la balanza con un 6-3 que llevó el duelo al tercer y definitivo asalto. El de Belgrado fue letal y no dejó escapar la oportunidad de sumar un nuevo Masters 1.000 sin la presencia de Nadal y Federer, quienes declinaron participar.



Djokovic, "muy agradecido" al torneo y "triste" por la ausencia de público, iguala a Rafa Nadal con 35 'Masters' y enfila el US Open, segundo 'grande' del curso con la mejor preparación posible. La victoria es la segunda de su carrera en Cincinnati y le mantiene como número uno del ranking ATP.