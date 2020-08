Tenis.-AMP.- Tenis.- Nadal: "Tenemos un problema y separarnos no es la solución"

Federer, "de acuerdo" con Nadal



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafael Nadal ha criticado la decisión de Novak Djokovic de abandonar el Consejo de la ATP para formar su propia asociación y ha explicado que cuando existe un "problema", la solución es la unidad de todos los actores, los cuales deben trabajar en la "misma dirección".



"El mundo vive una situación difícil y complicada. Personalmente, creo que estos son tiempos para estar tranquilos y trabajar todos juntos en la misma dirección. Es hora de la unidad, no de la separación", escribió Nadal en su cuenta oficial de Twitter tras conocer la postura de Djokovic.



El serbio, que todavía no ha hecho oficial su decisión, abandonará el Consejo de la ATP -tras cuatro años- para aumentar su capacidad de acción respecto a los tenistas con peor ránking en el circuito. A Djokovic le han seguido en su postura el estadounidense John Isner, primera raqueta norteamericana, y el canadiense Vasik Pospisil.



"Son momentos en los que se pueden conseguir grandes cosas siempre que el mundo del tenis esté unido. Todos, jugadores, torneos y órganos de gobierno tenemos que trabajar juntos. Tenemos un problema mayor y la separación y la desunión definitivamente no es la solución", añadió Nadal.



Horas antes de que el jugador español manifestase su opinión, los órganos rectores del tenis enviaron un comunicado con un mensaje muy parecido. "Es el momento de una colaboración aún mayor, no de división; un momento para considerar y actuar en el mejor interés del deporte, ahora y en el futuro", indicó la ATP.



FEDERER: "ESTAR UNIDOS ES EL MEJOR CAMINO A SEGUIR"



Por su parte, Roger Federer se mostró en la misma línea que Rafa Nadal al asegurar que "son tiempos inciertos y desafiantes". "Estoy de acuerdo con Nadal. Creo que es fundamenta para nosotros estar unidos como jugadores", indicó el suizo.



Para Federer, que no a favor de la disgregación del Consejo en una nueva asociación, cree que la unión es la mejor solución "como deporte para allanar el mejor camino a seguir".