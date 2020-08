Suspenden a un Gobernador colombiano por corrupción en contratos para atender la COVID-19

De acuerdo con las autoridades de Salud, Colombia acumula 590.520 casos positivos y los fallecidos son 18.767. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 29 ago (EFE).- La Procuraduría de Colombia sancionó con suspensión del cargo por cuatro meses al gobernador del departamento de Vichada (este), Álvaro León Flórez, por sobrecostos en un contrato para la entrega de alimentos a la población vulnerable afectada por el coronavirus.

Un comunicado del Ministerio Público señaló que León omitió el cumplimiento de sus funciones al permitir que se suscribiera el contrato "sin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y con ello permitió sobrecostos superiores a los 300 millones de pesos (unos 80.000 dólares de hoy), conducta con la que vulneró los principios de economía, planeación y responsabilidad".

La falta fue calificada por la Procuraduría "como grave a título de culpa grave".

La información agregó que el contrato firmado en abril de este año tenía por objeto "la adquisición de mercados básicos para la población vulnerable de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía, en las zonas urbanas y rurales, en el marco de la pandemia COVID-19 en el departamento del Vichada".

Durante la investigación se comprobó que a cada mercado se adicionaron costos injustificados e inconvenientes, tales como impuestos municipales, embalaje, bodegaje, cargue y logística, lo que generó sobrecostos "como consecuencia de una deficiente planeación en la etapa precontractual".

Para la Procuraduría, el gobernador León no hizo el control requerido a la actuación administrativa para "disminuir y/o evitar los efectos negativos sobre el patrimonio público, dadas las condiciones especiales de emergencia económica, social y ecológica nacional".

En este caso también fue suspendido por seis meses un técnico de compras y suministros de la Gobernación al que la Procuraduría halló responsable de no dar cumplimiento a las funciones asignadas, porque no estableció el costo razonable que debía pagar la Administración para la adquisición de los bienes y servicios para atender la emergencia causada por el coronavirus.

De acuerdo con las autoridades de Salud, Colombia acumula 590.520 casos positivos y los fallecidos son 18.767.