Porzingis dice "adiós" a eliminatoria con Clippers por lesión rodilla derecha

Sin embargo, Porzingis, que se lesionó, en el primer partido de la eliminatoria de primera ronda que los Mavericks disputan contra Los Angeles Clippers, jugó hasta el tercer partido cuando consiguió un doble-doble de 34 puntos y 13 rebotes. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Dallas (EE.UU.), 28 ago (EFE).- Los Mavericks de Dallas anunciaron este viernes que el pívot titular, el letón Kristaps Porzingis, ha recibido tratamiento por un desgarro del menisco lateral de la rodilla derecha y en este momento se están explorando más opciones de cara a que pueda continuar en la competición de los playoffs, si el equipo se mantiene en la misma.

Sin embargo, Porzingis, que se lesionó, en el primer partido de la eliminatoria de primera ronda que los Mavericks disputan contra Los Angeles Clippers, jugó hasta el tercer partido cuando consiguió un doble-doble de 34 puntos y 13 rebotes.

Pero ya no pudo jugar en los dos últimos de la serie que los Clippers dominan por 3-2 al mejor de siete y el domingo disputan sexto partido, con lo que un triunfo del equipo angelino dejaría eliminado a los Mavericks.

Porzingis no ha recibido autorización médica para jugar durante el resto de la serie de primera ronda de los Mavericks y no estará disponible.

En tres partidos de primera ronda, en los que salió de titular, Porzingis logró promedios de 23,7 puntos y 8,7 rebotes en 31,3 minutos por encuentro.

Mientras que logró un 53 (21-40) por ciento en los tiros de campo, el 53% (9-17) de triples y el 87% (20-23) desde la línea de personal.