Perú registra menos fallecidos, aunque es el quinto país de más contagios de COVID-19 en el mundo

De acuerdo al último reporte oficial del Ministerio de Salud de Perú, el número de casos confirmados por el nuevo coronavirus se elevó a 629.961, con 2.876 registrados en las últimas 24 horas y otros 5.088 casos de la última semana. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 29 ago (EFE).- Las autoridades de Perú afirman que se observa una disminución en el número de fallecidos diarios, tras superar los 28.000 decesos por COVID-19, aunque el número de contagios de la pandemia ha subido al quinto lugar a nivel mundial.

Durante una visita al distrito limeño de San Juan de Miraflores, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, declaró que "estamos en un momento que los índices están siendo favorables con una disminución de fallecidos, pero no queremos ser triunfalistas, no queremos endurecer las acciones, sino continuar para llegar a tener un escenario más favorable".

Pese a que Perú lleva el penoso registro de ser el país con la mayor tasa de mortalidad a causa del virus SARS-CoV-2 por cada 100.000 habitantes, en las últimas dos semanas el reporte público del Ministerio de Salud reveló una ligera reducción en el número de decesos, con una media de 187 muertes diarias, aproximadamente un 11 % menos que la media registrada en las otras dos semanas anteriores.

DOMINGOS DE INAMOVILIDAD

Chávez hizo referencia, de esa manera, a la inmovilización nacional de los domingos impuesta nuevamente por el Gobierno para contener la propagación de la enfermedad y a la negativa de prohibir la venta de alcohol para evitar las reuniones sociales.

"Estamos evaluando cada uno de los actos que se vienen llevando a cabo, si de acá a dos semanas se ve que en diferentes lugares geográficos y departamentos baja la incidencia (del contagio) se levantará (esta medida)", agregó Chávez.

El ministro visitó San Juan de Miraflores para llevar atención médica a 200 familias de una zona muy vulnerable, junto a la titular de Salud, Pilar Mazzetti.

Chávez reiteró que "existen algunas reuniones y centros donde se concentran personas y que, con los gobiernos locales, las fuerzas armadas y policiales, se dará cumplimento a la no concentración de personas".

ALCALDE SE REBELA CONTRA CUARENTENA

A pesar de las órdenes del Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus el alcalde del distrito de Moche, en la provincia de Trujillo, César Arturo Fernández, declaró públicamente que no acatará la cuarentena impuesta en esa localidad norteña, al igual que en otras regiones severamente afectadas por el virus.

"En estas cuarentenas se ha demostrado, a nivel nacional, que provocan más hambre y miseria, además de problemas físicos y emocionales. Es por ello que Moche rechaza y se declara en rebeldía y no acatará la cuarentena. Estaré aquí en la municipalidad esperando si la policía me quiere arrestar", dijo Fernández, según informó RPP Noticias.

Asimismo, esta autoridad local prometió a sus pobladores pagar el velatorio de las víctimas de la COVID-19 que sean residentes de Moche, a pesar de que esta ceremonia es desaconsejada por las autoridades sanitarias por exponer a los participantes al contagio.

PERÚ BORDEA 630.000 CASOS

De acuerdo al último reporte oficial del Ministerio de Salud, el número de casos confirmados se elevó a 629.961, con 2.876 registrados en las últimas 24 horas y otros 5.088 casos de la última semana.

Del total de confirmados, recibieron el alta médica 438.017 después de estar en aislamiento domiciliario o recibir un tratamiento en centro de salud.

Hasta la fecha han fallecido 28.471 personas por la pandemia, con 194 en las últimas horas, razón por la cual el número de casos activos es de 163.473 personas en el país.