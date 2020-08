Paul confirma que los jugadores mantienen su activismo social, pero sin boicot

El presidente del sindicato de jugadores de la NBA, Chris Paul. EFE/EPA/LARRY W. SMITH/Archivo

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 28 ago (EFE).- El presidente del sindicato de jugadores de la NBA, Chris Paul, confirmó este viernes que la decisión de seguir compitiendo en los playoffs se debió a que consideran que es la mejor plataforma de conseguir sus "objetivos" en la lucha que han emprendido contra la desigualdad racial y la injusticia social.

Paul, que junto al alero LeBron James, fueron los que impidieron que al final los jugadores decidiesen no seguir en la competición, admitió que ahora tendrán todos que "reiniciarse" y "reenfocarse" en la competición después del aplazamientos temporal de tres días que se dio como protesta por el tiroteo policial contra el ciudadano negro Jacob Blake.

Aunque Paul reiteró que todos los jugadores habían salido más reforzados y unidos también admitió que necesitaban algo de tiempo para procesar y considerar su lugar como defensores y voces de las reformas de justicia social que consideran son necesarias realizar en el país.

Paul, un hombre de confianza de la liga, fue el que más hizo posible la llegada de los jugadores a la burbuja de Orlando, junto con James, al romper el movimiento del base Kyrie Irving, que era partidario de no competir más esta temporada después del cierre del COVID-19, el pasado marzo.

La misma situación se generó en los dos últimos días tras el suceso en el que Blake ha quedado parapléjico tras recibir hasta siete disparos de bala en la espalda por un agente policial de Kenosha (Wisconsin) cuando el pasado domingo intentaba detenerlo.

Pero al final, Paul y James, volvieron a evitar lo que hubiese sido el mayor golpe económico en la historia de la NBA y en consecuencia el final de los contratos multimillonarios que las estrellas esperan firmar en el próximo mercado de los agentes libres, dado que les hubiese costado perder 1.000 millones de dólares.

"Ha sido un momento muy difícil, pero creo que al final volvimos a salir todos más unidos en la lucha por lograr nuestros objetivos y reivindicaciones, sin que nos alejemos de la competición", admitió Paul. "Sabemos que la opinión pública no tiene la mejor percepción de nosotros, pero somos seres humanos, aunque ganemos millones de dólares".

Sin embargo, admitió que el proceso de reivindicaciones no es algo fácil, entre otras cosas, porque no depende de lo que los jugadores puedan pedir y desear sino que las reformas que se necesitan deben mantener el cauce adecuado.

Uno de los enfoques de Paul ha sido la votación de la comunidad negra de cara a las próximas elecciones presidenciales, y una de las exigencias que los jugadores pusieron sobre la mesa a los dueños de los equipos y la NBA para seguir en la competición de los playoffs fue que abran estadios e instalaciones de entrenamiento como lugares de votación, entre otras ideas para promoverlas.

De inmediato, este viernes, la NBA y la NBPA emitieron un comunicado conjunto que detalla una serie de iniciativas, incluido el uso de estadios e instalaciones de entrenamiento como lugares de votación.

También de inmediato, desde ayer, jueves, el presidente Donald Trump, ya ha definido a la NBA como "organización política» y criticó a la liga por sus «muy malos» ratings de audiencia desde que llegó a la burbuja de Orlando.

"No sé mucho sobre las protestas de la NBA. Sé que sus ratings han sido muy malos porque creo que la gente está un poco cansada de la NBA, francamente", declaró Trump.

El mandatario republicano estadounidense fue más allá y dijo que "todo eso es lamentable. Se han convertido en una organización política y eso no es bueno. No creo que eso sea algo bueno para los deportes o para el país», agregó Trump.

Mientras tanto Paul insistió que la oportunidad de permanecer a la vanguardia como voces visibles para el cambio social dentro del país era el factor de motivación más grande para seguir jugando.

Sin embargo, también reconoció que hasta el momento, la única acción que generó la atención de la opinión pública en general fue el boicot que todo el deporte profesional estadounidense realizó en los pasados dos días.

"Es cierto que los jugadores se plantearon el hecho de no seguir compitiendo al ver como una y otra vez los sucesos de brutalidad policial contra nuestra comunidad se siguen dando, sin que sus voces fuesen escuchadas", señaló Paul. "De ahí que hayamos sido muy claros en nuestras reivindicaciones de que se debe pasar a la acción".

De momento, la única acción que será práctica y muy positiva desde el punto de vista económico para la NBA será el tener asegurada la continuidad de la competición de los playoffs con los partidos aplazados, que mañana, sábado, van a disputar Milwaukee Bucks-Orlando Magic, Houston Rockets-Oklahoma City y Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers.