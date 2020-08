Observatorio aumenta a 2.680 las muertes sospechosas de COVID-19 en Nicaragua

El Observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua, reportó 9.998 casos sospechosos de la enfermedad hasta el pasado día 26 y 2.680 personas falledidas por el nuevo coronavirus. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Managua, 28 ago (EFE).- El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 informó este viernes que unas 2.680 personas han fallecido en Nicaragua con síntomas de la enfermedad, incluyendo 140 a causa de neumonía, desde que la pandemia alcanzó al país a mediados de marzo pasado.

El Observatorio, una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua, también reportó 9.998 casos sospechosos de la enfermedad hasta el pasado día 26, superior a los registros oficiales brindados por el Ministerio de Salud.

Hasta el martes pasado las autoridades de Salud reportaban 4.494 casos, 1.018 activos, 3.339 recuperados y 137 fallecidos, para una tasa de letalidad del 3 %.

El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no ha precisado el número de pruebas que ha realizado y se ha limitado a informar del número de casos confirmados, las muertes y recuperados.

El director de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, ha dicho que la información que brinda el Gobierno de Nicaragua sobre la pandemia es insuficiente para evaluar correctamente la situación de la misma en el país.

Un análisis de médicos nicaragüenses basado en documentos "hackeados" por Anonymous y divulgado el miércoles de la semana pasada por la oposición concluyó que el Gobierno ha estado "ocultando" los datos reales de la pandemia.

De acuerdo con ese análisis, coordinado por el epidemiólogo Álvaro Ramírez, el Ministerio de Salud lleva registro de 9.683 casos positivos de coronavirus hasta el 24 de julio pasado, superior a los 4.494 que reconocen hasta hoy.

MÉDICOS ADVIERTEN REBROTE

Asimismo, el Observatorio informó que hasta el miércoles pasado recibió reportes de 798 trabajadores de la salud con sintomatología asociada o presuntiva de la COVID-19, y de ellos 107 perdieron la vida.

Entre el personal sanitario que ha fallecido presuntamente por coronavirus se encuentran 48 médicos, 24 enfermeros, 14 integrantes de personal administrativo, ocho laboratoristas, tres visitadores médicos, tres odontólogos y siete categorizados como "otros".

La semana pasada, el presidente Ortega se solidarizó con los familiares de los médicos nicaragüenses que han fallecido por atender a pacientes con la enfermedad, aunque no los cuantificó.

Por otro lado, el Observatorio señaló que los médicos han alertado de un posible rebrote, el cual asocian con la falta de medidas de prevención por parte del Estado.

El Ejecutivo ha sido criticado desde diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS, y por no haber suspendido las clases presenciales en medio de la pandemia y apenas establecer restricciones.

Ortega se ha declarado en contra de la campaña "Quédate en casa" porque, a su juicio, destruiría la economía local, que se ha contraído los dos últimos años y que es mayoritariamente informal.