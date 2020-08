Medvedev, ante el US Open: "Me encuentro muy seguro aquí"

Fotografía tomada el pasdado 26 de agosto en la que se registró al tenista ruso Daniil Medvedev, durante el Masters 1000 de Cincinnati, en el el Centro Nacional de Tenis de EE.UU., en Flushing Meadows (NY, EE.UU.). EFE/Jason Szenes

Nueva York, 29 ago (EFE).- El ruso Daniil Medvedev afirmó sentirse "muy seguro" en el US Open, el primer gran torneo de tenis que se celebra tras el inicio de la pandemia del coronavirus, cuya viabilidad ha sido puesta en duda y que ha llevado a que algunas de las grandes figuras del deporte hayan optado por no participar.

"Me siento realmente seguro aquí. Creo que infectarse aquí sería muy complicado", afirmó Medvedev en una rueda de prensa virtual previa al inicio del Grand Slam, que comienza el próximo lunes.

"Creo que es una buena burbuja", dijo el número cinco de la ATP sobre el sistema de aislamiento que la Asociación de Tenis de EE.UU. (USTA, sus siglas en inglés) ha creado en torno a los jugadores y sus equipos para poder disputar la competición.

"Veremos cómo va en otros torneos, pero aquí creo que han hecho un muy buen trabajo", aseveró, a la vez que dijo que "nunca" dudó de su participación en el abierto estadounidense.

Medvedev también habló del último partido que jugó en el US Open, que fue en la final del año pasado ante Rafa Nadal en un disputadísimo partido que ha sido considerado como uno de los mejores duelos de la historia.

"Por supuesto, fue un partido increíble. La única final de Grand Slam que he jugado", afirmó el deportista, que señaló que, sin embargo, siempre trata de mirar hacia el presente y el futuro.

"No pienso mucho en el pasado", subrayó.