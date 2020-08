Manifestantes por justicia racial ‘solo buscan problemas’: Trump

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump apuntó a las personas que protestaban contra el racismo y la brutalidad policial, diciendo que “solo buscan problemas” y que no saben sobre el asesinato de un hombre negro a manos de la policía en Minneapolis, que provocó manifestaciones a nivel nacional.

“No son manifestantes”, dijo Trump el viernes en un mitin en el aeropuerto de Manchester, New Hampshire. “Son anarquistas, son agitadores, son alborotadores, son saqueadores”.

Trump hizo los comentarios en su primer mitin después de la conclusión de la Convención Nacional Republicana de cuatro días esta semana, en la que los oradores enfatizaron la plataforma de “ley y orden” del presidente. Horas antes de hablar, miles de personas se reunieron cerca del Monumento a Lincoln para conmemorar el 57 aniversario de la Marcha sobre Washington del Rev. Dr. Martin Luther King Jr.

Protestas pacíficas y algunos disturbios han estallado en todo el país desde la muerte de George Floyd bajo custodia de la policía de Minneapolis en mayo. El último epicentro fue en Kenosha, Wisconsin, donde la policía disparó contra Jacob Blake, un hombre negro, el domingo.

Trump se quejó de las protestas en Washington después de su discurso de aceptación de la convención el jueves por la noche, y dijo que el alcalde Muriel Bowser no hizo lo suficiente para contenerlas.

Trump dijo que las manifestaciones “no tienen nada que ver con George Floyd”. Añadió: “ni siquiera saben quién es George Floyd”.

Durante sus comentarios, Trump lamentó que haya “tanto odio racial”, de lo que culpó a CNN y otras organizaciones de noticias. Dijo que “cumplió con la comunidad afroestadounidense”, comparándose con el presidente Abraham Lincoln, quien emitió la Proclamación de Emancipación.

El presidente ha recibido críticas recientemente por prometer mantener las viviendas para personas de bajos ingresos fuera de los suburbios estadounidenses, lo que sus oponentes consideran un llamado a los votantes blancos.

Nota Original:Trump Says Racial Justice Protesters ‘Just Looking For Trouble’

