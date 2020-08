Malí.- La junta militar de Malí aplaza su primera reunión para facilitar un traspaso de poderes tras el golpe de estado

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Los militares al frente de Malí han anunciado el aplazamiento de la primera reunión de consulta con organizaciones políticas y civiles sobre un futuro traspaso de poderes tras el golpe de estado, prevista para este sábado, por motivos de organización.



La junta había invitado a grupos rebeldes firmantes de un acuerdo de paz y las organizaciones de la sociedad civil a desarrollar un coloquio "sobre la organización de la transición" de poderes en el país esta mañana en la capital, Bamako.



Sin embargo, los militares han acabado anunciando el aplazamiento de esta reunión "para una fecha posterior" citando "razones organizativas".



Las negociaciones de transición están siendo extraordinariamente complejas. El líder opositor e imán Mahmud Dicko, una figura clave en las protestas que iniciaron el proceso final del pronunciamiento militar, exige un papel clave en estas conversaciones.



Dicko, según un portavoz, se encuentra en "su mezquita, que está en Malí"; una forma de decir que no quiere quedar excluido de estas conversaciones, según fuentes de Radio Francia Internacional.



Según fuentes cercanas de su formación, este aplazamiento está directamente relacionado "con estas declaraciones". "La Junta ha entendido que sería un error político no asociarse con nosotros", han manifestado.



La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) había reclamado a la junta militar que gobierna Malí tras la renuncia de Ibrahim Boubacar Keita que ponga en marcha una transición dirigida por un civil y que desemboque en la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias en el plazo de un año como condición para un levantamiento gradual de las sanciones impuestas.



Durante su intervención inicial en la cumbre extraordinaria de este viernes, el presidente de Níger, Issoufou Mahamadou, en su calidad de presidente de turno de la CEDEAO, destacó que desde la anterior reunión la junta militar ha cumplido con la exigencia de liberar a Keita --algo que ocurrió este jueves--, al tiempo que este ha expresado claramente que no quiere ser reinstaurado en el cargo, como planteaba el organismo regional.



Aún está pendiente "la vuelta al orden constitucional que supone el retorno de los militares a sus cuarteles", ha destacado el presidente nigerino, denunciando que el Consejo Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), que gobierna el país desde el golpe de Estado del 18 de agosto, quiere una transición de tres años.