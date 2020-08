Lourdes Ornelas prefiere guardar silencio ante las acusaciones vertidas sobre ella

10/09/2019 Lourdes Ornelas, en una imagen de archivo por las calles de la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



Lourdes Ornelas prefiere mantenerse en silencio a pesar de todas las acusaciones que se han vertido en los últimos días sobre ella. Y es que ya saben, que según algunos periodistas de televisión, la madre de Camilín no tendría buena relación con este y no habría estado a su lado cuando más lo necesitaba.



La madre de Camilo Blanes opta por el silencio y prefiere irse de compras por la capital mientras su hijo continua viviendo en la casa que el cantante tenía en Torrelodones. Tras la muerte de Camilo Sesto, muchos han sido los testimonios que han salido en televisión, no solo hablando del reparto de la herencia y de las desavenencias entre madre e hijo, sino de la situación tan delicada por la que estaría pasando Camilín.



La semana pasada éramos testigos de cómo Camilo Blanes quedaba con su madre y su pareja para comer por la capital, zanjando así todos los rumores de mala relación, pero ¿qué pasa con la herencia del cantante?