Los montenegrinos eligen el domingo nuevo Parlamento en unos comicios reñidos

Los ciudadanos de Montenegro acuden mañana domingo a las urnas para elegir un nuevo Parlamento, en unas elecciones que se prevén reñidas y en las que el Partido Democrático de los Socialistas (DPS), del líder prooccidental Milo Djukanovic, en el poder desde hace tres décadas, pretende renovar su mandato. EFE/EPA/BORIS PEJOVIC

Belgrado, 29 ago (EFE).- Los ciudadanos de Montenegro acuden mañana domingo a las urnas para elegir un nuevo Parlamento, en unas elecciones que se prevén reñidas y en las que el Partido Democrático de los Socialistas (DPS), del líder prooccidental Milo Djukanovic, en el poder desde hace tres décadas, pretende renovar su mandato.

Unos 540.000 votantes tendrán que elegir entre once partidos y coaliciones, tras una campaña en la que dominaron consignas nacionales y de identidad, temas que suelen atraer votos en el país balcánico.

Casi el 30% de la población se identifica como serbia, y muchos acusan a Djukanovic de intentar eliminar la componente serbia de la identidad montenegrina.

Los candidatos no han hablado mucho de la economía, que podría reducirse un 9 % por los efectos de la pandemia del coronavirus, ni de las perspectivas para los jóvenes en un país que registra una tasa de desempleo del 18 %.

El turismo, sector estratégico del país que en 2019 aportó el 22 % al Producto Interior Bruto (PIB), sufrió un fuerte revés por la pandemia y se estima que puede generar apenas el 10 % de los ingresos habituales.

Las elecciones se celebran entre las tensiones surgidas a finales de 2019 por la aprobación de una controvertida ley que prevé declarar bienes estatales las propiedades de las comunidades religiosas y a la que se opone la Iglesia ortodoxa serbia, dominante en Montenegro.

El descontento por la ley se sumó a las exigencias de ciudadanos de una respuesta contundente a la corrupción de la elite política, a las acusaciones de clientelismo y de forma autócrata de gobierno.

Según el sondeo de la ONG Centro para la Democracia y los Derechos Humanos (CEDEM), el DPS de Djukanovic, presidente del país y "hombre fuerte" de Montenegro, tiene el 35 % de apoyos, frente al 25 % de la coalición "Por el futuro de Montenegro", aglutinada en torno al Frente Democrático (DF) en que dominan serbios de orientación nacionalista y prorrusa.

El tercero competidor, con el 16,5 %, es la coalición opositora "La paz es nuestra nación", encabezada por el centroizquierdista Demócratas, de Aleksa Becic, un joven líder de 33 años, con un discurso conciliador.

Las elecciones se prevén reñidas y no está claro qué coalición poselectoral podría garantizar un Gobierno estable.

Djukanovic presenta al DPS como el único garante del futuro del país en la Unión Europea (UE).

"En estas elecciones se decide si nuestro Estado seguirá hacia el futuro europeo o prevalecerá el concepto teocrático, retrógrado del Estado en que la Iglesia con su dogma conservador medieval determina el nivel de los derechos humanos", dijo el aún presidente.

Zdravko Krivokapic, que encabeza la coalición "Por el futuro de Montenegro", acusa al DPS de haber convertido el Estado en "propiedad privada de sus intereses egoístas y el feudo privilegiado de la familia gobernante y sus amigos".

Las elecciones se celebran cuando el número de casos de contagios de la COVID-19 registrados a diario supera medio centenar.

En los más de 1.200 colegios electorales se votará con mascarillas y respetando la distancia física de dos metros entre las personas, y los pacientes en hospitales y cuarentena podrán votar por correo.