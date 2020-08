La isla Rey Jorge de la Antártida registra actividad sísmica de 5.1

La isla Rey Jorge de la Antártida registró este sábado un sismo de 5.1 en la escala de Richter. EFE/Archivo

Montevideo, 29 ago (EFE).- La isla Rey Jorge de la Antártida registró este sábado un sismo de 5.1 en la escala de Richter que "alertó a la comunidad antártica", según informó el Ministerio de Defensa uruguayo en un comunicado.

Si bien describen a este como "un importante episodio" no se registraron víctimas así como tampoco daños estructurales en la isla Rey Jorge o en el continente antártico.

El comunicado señala además que el informe geológico primario que llevó a cabo la base coreana King Sejong identificó que el epicentro de esta actividad sísmica se identificó " 36 kilómetros al noroeste de la Base Científica Antártica Artigas (BCAA)".

Asimismo, el escrito señala que el jefe de la base uruguaya, el coronel Emilio Obelar, informó que desde este viernes se percibieron "movimientos y temblores".

Ahora, el jefe de base en coordinación con la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y la Dirección Nacional de Minería y Geología llevan adelante un seguimiento conjunto y se actúa "con eficiencia" para reunir información sobre lo sucedido y los motivos que provocaron el terremoto.

El escrito detalla a su vez que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile comunicó que esta actividad sísmica "no reúne las características suficientes" para provocar tsunami de impacto en la isla Rey Jorge, aunque no se descarta "que pueda ocasionarse en los cuerpos de agua que bordean la zona del epicentro".

La isla Rey Jorge de la Antártida tiene en sus terrenos una gran cantidad de bases científicas. Además de la uruguaya allí se encuentran las bases de Argentina, Brasil, Chile, China, Corea, Perú, Polonia y Rusia.