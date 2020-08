La británica Deignan se impone en Niza en la Course by Le Tour

La británica Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo), ganadora el pasado martes del G.P Plouay, se ha impuesto en la séptima edición de La Course by Le Tour disputada en Niza con un recorrido de 96 kilómetros. EFE/EPA/Stuart Franklin

Niza (Francia), 29 ago (EFE).- La británica Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo), ganadora el pasado martes del G.P Plouay, se ha impuesto en la séptima edición de La Course by Le Tour disputada en Niza con un recorrido de 96 kilómetros.

En un grupo de 6 corredoras que se disputaron la victoria, Deignan fue la más rápida, y con un tiempo de 2h.22.51 se impuso por delante de las holandesas Marianne Vos (CCC-Liv) y Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg).

Coronada campeona de Europa esta semana, Annemiek van Vleuten (Mitchelton-SCOTT) no pudo competir con sus rivales en el sprint final y ocupó el quinto lugar.

Dominó el recorrido un grupo de las más selectas compuestas por Marianne Vos, Annemiek van Vleuten, Elizabeth Deignan, Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM) y Demi Vollering (Parkhotel-Valkenburg).

La favorita era Marianne Vos, pero por muy estrecho margen fue sorprendida por Elizabeth Deignan en el sprint final, quien ganó así La Course by Le Tour por primera vez.