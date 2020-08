Kim Clijsters: "Sería increíble" llegar lejos en el US Open

En la imagen un registro de la tenista belga Kim Clijsters. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Nueva York, 29 ago (EFE).- La belga Kim Clijsters, que este año vuelve a participar en el US Open a sus 37 años tras haberse retirado en dos ocasiones del tenis profesional, declaró este sábado que sería "increíble" llegar lejos en este Grand Slam, que ha ganado ya en tres ocasiones.

"Estoy tratando de imaginar cómo se sentiría hacer algo especial en este torneo, y sería increíble", aseveró Clijsters, que concretó que, sin embargo, está tratando de concentrarse en "jugar buen tenis".

"Cada semana que entreno, cada día que practico, intento ser un poco mejor, estar más en forma cada vez", agregó Clijsters, madre de tres hijos, que apuntó además que tiene que ser más "paciente" consigo misma.

Señaló, asimismo, que cree que está empezando a leer mejor a sus oponentes, algo que le faltaba en los dos primeros torneos que jugó este año.

"Quizá en el pasado me costaba entender sus patrones un par de partidos, mientras que ahora me cuesta un poco más", confesó.

Clijsters también alabó a Serena Williams, una de las principales contrincantes a las que tendrá que enfrentarse si quiere llevarse el abierto estadounidense y que, como ella, ha interrumpido su carrera profesional para ser madre.

"Sólo se puede apoyar a alguien que ha logrado tantas cosas y que ha hecho tanto. Simplemente por estar aun luchando ahí fuera, creo que es increíble", añadió.

Apuntó, sin embargo, que en la actualidad hay "muchas chicas que pueden jugar al tenis a un nivel muy, muy, muy alto".

"Lo que pienso a veces, cuando las sigo unos meses más tarde de un gran resultado, es la inconsistencia", opinó, quizá por la "presión" que sufren.