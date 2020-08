¿Ha comido Palomo Spain alguna vez en casa de Raquel Sánchez Silva?

MADRID, 29 (CHANCE)



Alejandro Gómez Palomo, conocido internacionalmente como Palomo Spain, es uno de los diseñadores de nuestro país que más arte tiene a la hora de crear sus propias obras de arte que se convierten en tendencia. Por supuesto, no podía faltar en la entrega de los Premios Escaparate, con un diseño mortal que nos dejó enamorados.



Sobre cómo está cambiando la forma de vivir con esta pandemia que ha arrasado en el mundo entero, Palomo confesó que: "Simplemente está cambiando la manera de hacer las cosas, quiero mirar al futuro de una manera optimista, tenemos que aprender a vivir de una forma nueva, pero seguir con optimismo".



Muy contento e ilusionado con las grabaciones de 'Maestros de la costura', Palomo nos asegura que: "Claro que sí, ya estamos a punto de empezar, en octubre ya empezamos a grabar y esperamos estar en vuestras casas ya pronto". Y es que estamos deseando verle de nuevo entre cámaras, un escenario donde se desenvuelve muy bien y con esa soltura que tanto nos fascina de él.



En cuanto a cómo ve a su amiga Raquel Sánchez Silva en los fogones de MasterChef, confiesa que: "He estado varias veces comiendo en su casa, la última vez que fui, que estaba ya en masterchef, me sorprendió muchísimo porque tenía de todo en la cocina y todas estas cosas... la verdad que todo riquísimo". Y es que parece que el paso de ésta por el programa le ha pasado factura en la cocina y ahora, sorprende, todavía más a sus invitados.