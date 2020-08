Grupo colombiano tilda de escándalo llamar a una calle de Miami "Alvaro Uribe Way"

ACOMPAÑA CRÓNICA***AME1270. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 28/08/2020.- Fotografía de archivo fechada el 5 de diciembre de 2019 que muestra al actor cubano estadounidense William Levy mientras posa para Efe durante una entrevista en Miami, Florida (EEUU). Levy cumple este sábado 40 años desilusionado de Hollywood y de regreso a las telenovelas, el género que le dio la fama internacional y que lo convirtió en uno de los galanes más cotizados de América Latina y Estados Unidos. “En Hollywood no están listos para entender que los latinos no cabemos dentro de ninguna cajita”, dijo a Efe. EFE/ Antoni Belchi

Miami, 28 ago (EFE).- El grupo de Colombianos Progresistas de Miami se manifestó este viernes en contra de una petición de nombrar una calle de esta ciudad en honor al expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien está bajo arresto domiciliario acusado de fraude procesal y soborno de testigos.

"Nos da vergüenza, es un escándalo que en el condado de Miami-Dade se atrevan a darle un honor a una figura que en este momento está en casa por cárcel", dijo a Efe Carlos Naranjo uno de los fundadores de Colombian Progressives Miami durante una manifestación frente a la sede del Gobierno local, en el centro de Miami.

Naranjo subrayó que la petición, que se prevé será analizada el próximo lunes en la Comisión (Concejo) de Miami es "un ataque a la independencia de la Corte Suprema colombiana".

El pasado 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención domiciliaria de Uribe, que renunció la semana pasada a su escaño en el Senado, al considerar que hay riesgos de que obstruya la Justicia.

Frente a bolsas negras de basura que semejaban cadáveres, los activistas mostraron pancartas en las que se denunciaban el asesinato de 282 líderes sociales y las 33 masacres durante el actual Gobierno de Iván Duque, del partido Centro Democrático, fundado por Uribe (2002-2010).

Naranjo denunció que Uribe tiene "más de 280 investigaciones en la Corte Suprema" y cargos de desapariciones forzadas y creación de paramilitarismo, entre otros, en la Comisión de Investigaciones.

La iniciativa de una "Alvaro Uribe Way" fue presentada al Concejo por otro grupo de colombianos, liderados por Fabio Andrade.

Naranjo señaló que se trata del mismo grupo que apoya la reelección del presidente Donald Trump, pese a sus políticas antinmigrantes que han "aterrorizado" a esta comunidad en Miami-Dade.

El activista señaló que hay más de 12.000 firmas en una petición por internet contra la "Alvaro Uribe Way" y que el grupo está también "educando" a algunos concejales de Miami-Dade que no sabían del arresto de Uribe.

"Si pasa va a quedar manchada la historia y el carácter del condado" y le seguirá una "Fujimori Way" y "Pinochet Way", manifestó Naranjo.