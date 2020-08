Fútbol.- El Arsenal se lleva la Community Shield tras vencer al Liverpool en los penaltis

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Arsenal se ha proclamado campeón de la Community Shield después de haberse impuesto al Livepool en los penaltis (1-1 y 5-4 en la tanda), conquistando así el primer título de la temporada en Inglaterra, y su cuarta Supercopa en los últimos siete años.



El conjunto 'gunner' se adelantó a los 12 minutos gracias a un derechazo soberbio de Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero gabonés enganchó el cuero en el borde del área y su disparo se coló por el poste más alejado. Un auténtico golazo que hizo justicia al gran arranque de los londinenses.



Los pupilos de Mikel Arteta dieron un golpe sobre la mesa y dominaron por completo la circulación de balón. El Liverpool, por su parte, tardó en 'meterse' en el partido y a punto estuvo de irse al descanso con una desventaja mayor. El vigente campeón de la Premier aguantó y llegó con vida al segundo asalto.



Fue entonces cuando el equipo de Jurgen Klopp mejoró, fue más protagonista y prontó gozó de ocasiones para igualar el encuentro. No lo hizo hasta el minuto 75, en una combinación excelente entre Salah y Takumi Minamino. El japonés definió con mucha clase ante la salida de Emiliano Martínez.



Y ahí se creció el Liverpool, que buscó el segundo de la tarde en su afán por evitar la tanda de penaltis por la ausencia de prórroga. Los 'reds' no dieron con la tecla, jugaron con fuego, y tuvieron que jugarse el título desde los once metros.



El Arsenal marcó sus cinco lanzamientos, Aubameyang cerró la cuenta, mientras que Rhian Brewster fue el único fallo del 'Pool' después de que el balón impactase en el larguero. Se trata de la decimosexta Community Shield de los 'gunners', que son el segundo equipo con más títulos tras el Manchester United (21).