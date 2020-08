Francisco Rivera se muestra de lo más contento en su nuevo proyecto televisivo

MADRID, 29 (CHANCE)



Francisco Rivera y Lourdes Montes han disfrutado de un verano lleno de amor y complicidad como hemos podido ver en algunas fotografías de revistas con tirada nacional. Los dos se han mostrado de lo más enamorados posibles y es que aunque el tiempo pase por ellos, está visto que juntos son el mejor equipo posible. Este viernes, los dos acudieron a la entrega de Premios Escaparate derrochando elegancia, como siempre nos tienen acostumbrados a hacer y con una sonrisa de oreja a oreja.



En cuanto al reconocimiento que se le ha hecho a la familia Ordóñez, muy importante en el mundo del toro, Fran confesaba que: "Es muy bonito, piensa que para mí es estar orgulloso de mi familia y que se le reconozca en nuestra tierra, muy contento y feliz y como me ha tocado a mi recogerlo, pues doblemente feliz".



Sobre su nueva faceta de presentador en Espejo Público, Francisco Rivera ha comentado con ilusión que: "La verdad que sí, muy contento, un proyecto como poco ilusionante, a ver si somos capaces de disfrutar. Más que entrevistador me veo como conversador. Hay que saber escuchar y algo he aprendido en todos estos años".



Si hay algo que le saca a Fran una sonrisa son sus hijos, prueba de ello son las palabras tan bonitas que tiene hacia su hija Cayetana: "Es magnífica, es una mujer increíble, es tan especial que la verdad que es un veraneo atípico, a divertirse como dios manda". Así como de su hija Carmen: "Es mágica, tiene mucha mezcla, en cambio Fran se parece a la familia de Lourdes".