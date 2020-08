Fórmula 1/GP Bélgica.- Carlos Sainz: "Saliendo séptimos podremos pelear"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) valoró de manera positiva el séptimo puesto en la parrilla del Gran Premio de Bélgica, ya que le permitirá "pelear" el domingo con los Renault y los Racing Point, después de una sesión de calificación en la que le funcionó un buen ataque en la Q1.



"Una sesión muy peleada, muy apretada con los Renault y los Racing Point, pero la clave ha sido una vuelta muy buena en la Q1 que nos ha permitido llevar dos sets de neumáticos a la Q3. Es algo que tenemos que seguir trabajando. Contento de por fin aprovechar ese punto fuera de la Q1. Hubo mucho juego con los rebufos, el sector 2 vuelas sin ellos, es difícil de encontrar el balance correcto", dijo en declaraciones a Movistar Plus.



El madrileño disfrutó de una buena sesión en Spa para lograr un séptimo puesto que le permita igualar las fuerzas con rivales directos que tienen mejor ritmo de carrera. "De momento creo que estamos donde esperábamos estar, detrás de los Renault. La mayor sorpresa fue batir a Racing Point. En ritmo de carrera vimos que van bien y nosotros un poco por detrás de ellos. Con carga de gasolina vamos un poco peor, pero saliendo séptimos podremos pelear", afirmó.



Por último, Sainz se mostró irónico con la ausencia de lluvia en las carreras aunque esté prevista, pero reconoció que esta vez ya tienen configurado el coche para seco. "Cada vez hay menos probabilidad de lluvia. Parece que va a en contra de la F1. Todavía no hemos puesto neumático de lluvia. No nos vendría muy bien, hemos elegido seco así que igual sufriríamos", terminó.