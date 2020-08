Europa.- Naciones Unidas pide el desembarco inmediato de los más de 400 migrantes actualmente varados en el Mediterráneo

16/08/2020 Seawatch 4 POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ESPAÑA EUROPA CASTELLÓN SOCIEDAD COMUNIDAD VALENCIANA MSF



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) han pedido el desembarco inmediato de los más de 400 migrantes en el petrolero danés 'Maersk Etienne' y en los barcos de rescate 'Louise Michel' y 'Sea-Watch 4', que siguen sin recibir puerto seguro en medio de una situación de creciente urgencia en el Mediterráneo Central.



"El imperativo humanitario de salvar vidas no debe ser penalizado ni estigmatizado, especialmente en ausencia de esfuerzos dedicados dirigidos por el Estado", según han hecho saber ambas organizaciones en un comunicado conjunto.



"La falta de acuerdo sobre un mecanismo de desembarco regional, solicitado durante mucho tiempo por la OIM y ACNUR, no es una excusa para negarle a las personas vulnerables un puerto seguro y la asistencia que necesitan, como lo exige el derecho Internacional", añaden.



Además de las 219 personas a bordo del buque 'Louise Michel', financiado por el artista callejero Banksy, ambas agencias mencionan a 27 migrantes que han estado atrapados en el petrolero danés 'Maersk Etienne' durante más de tres semanas y más de 200 migrantes a bordo del barco de rescate alemán 'Sea-Watch 4'.



"Un petrolero comercial no puede considerarse un lugar adecuado para albergar a personas que necesitan asistencia humanitaria o que puedan necesitar protección internacional", denuncian las organizaciones.



La situación en el 'Louise Michel' es particularmente grave, porque el barco necesita "asistencia inmediata" por sobrepeso dado el gran número de personas que transporta.



"Una tripulación de 10 personas está ahora a bordo de un barco [de 30 metros] con 219 supervivientes. 33 todavía están en una balsa salvavidas + 1 persona fallecida en una bolsa para cadáveres", según la cuenta oficial del navío.



El barco, según el mensaje, "no puede navegar, no es dueño de su maniobra", debido al sobrepeso de los migrantes en su "cubierta abarrotada" y a la balsa salvavidas que tiene a desplegadas en uno de sus lados.



El barco, de bandera alemana, lanzó una solicitud de socorro el viernes a las 19.40 horas y se ha pasado la noche tratando de comunicarse con las autoridades de rescate italianas, maltesas y alemanas.



Después de una serie de mensajes de "no hay respuesta" o "ningún oficial de servicio disponible", las autoridades maltesas llamaron a las 23:40 diciendo que "no pueden enviar activos, todos están ocupados con otros casos", según la cuenta de Twitter del barco.