Estados Unidos.- Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

EL PAÍS: "La tensión por el Presupuesto marca el inicio del curso de Sánchez"; Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional: Los beneficios de la escuela son superiores a los riesgos"; "Los españoles rechazan la marcha de Juan Carlos I a Emiratos Árabes"; "El futuro de Radar Covid, en manos de las comunidades y los ciudadanos"; "Dali, Gala y Joan: una familia secreta"; "Los polos de EEUU chocan en Kenosha".



EL MUNDO: "Cayetana Álvarez de Toledo: Por el momento, me quedo; voy a averiguar hasta donde llega la libertad de un diputado de base"; "Profesores, padres y alumnos, ante al abandono de Celaá: Nos han dejado todo a nosotros"; "Puigdemont pone en marcha en secreto el próximo 1-O"; "El tour del virus, un siglo después"; "Messi, rebelde: No volverá a los entrenamientos".



LA VANGUARDIA: "Entrevista a Salvador Illa, ministro de Sanidad: Nada hace pensar en otra situación como la de marzo"; "Puigdemont y el PDeCat rompen y se enfrentan en los tribunales"; "Los precios del alquiler bajan pese a aumentar el número de operaciones".



ABC: "Sánchez se fue de vacaciones con la curva de fallecidos disparada".



EL PERIÓDICO: "España se juega sus opciones de futuro. En busca del tren europeo"; "Fiestas sin control en Vilafranca pese al riesgo disparado"; "Messi aprieta a Bartomeu y rechaza ir al entrenamiento"; "El PDECat lleva a los tribunales su pulso contra Puigdemont".



LA RAZÓN: "Entrevista a Pablo Casado, presidente del PP: No se puede pedir al PP apoyar unos Presupuestos de Podemos"; "Empresarios recelan de Sánchez: Hay mucho humo"; "Sobrevivir a la segunda oleada de Covid: ¿Estamos preparados?"; "Adiós a Chadwick Boseman a los 43 años, el protagonista del superhéroe Black Panther".