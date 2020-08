España se prepara para un retorno vacacional con la covid-19 en alza

Varias personas caminan por la calle Divina Pastora en el barrio de A Milagrosa en Lugo. EFE/ Eliseo Trigo

Madrid, 29 ago (EFE).- España se prepara para el fin de las vacaciones de verano y el regreso de miles de personas a los grandes núcleos urbanos, especialmente a Madrid y Barcelona, ciudades que concentran los mayores niveles de contagios por coronavirus, a pesar de las medidas sociales restrictivas impuestas para controlar su expansión.

Ambas capitales son el reflejo de sus respectivas regiones, también dos de las más afectadas por esta segunda ola de la covid-19 que hasta ahora ha dejado 439.286 infecciones y más de 29.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia, según los últimos datos oficiales.

Al regreso de miles de personas a sus rutinas tras el periodo vacacional, se une, además, el inicio del curso escolar para 8,2 millones de estudiantes de todo el país, que en algunos lugares de España dará comienzo a finales de la próxima semana.

MADRID, PLAN "OPERACIÓN RETORNO"

A las puertas de septiembre, las autoridades regionales de Madrid están terminado de elaborar una orden para tratar de contener el avance del coronavirus, "una especie de operación retorno" tras las vacaciones, teniendo en cuenta que en las próximas semanas habrá más madrileños, según explicó este sábado en una entrevista en la radio la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

"Están estudiando qué grupos de convivencia son más o menos recomendables", añadió Díaz Ayuso, quien reconoció que ser está estudiando limitar el número de personas en las reuniones sociales, porque en eso contextos es "donde se está produciendo el mayor número de contagios".

"Ojalá no tuviéramos que aplicar estas medidas, lo lamento. Es todo el rato estar coartando libertad y estudiando qué están haciendo los demás, algo que me horroriza", aseguró la presidenta regional madrileña.

En cualquier caso, dijo, el gobierno autonómico descarta tanto un confinamiento total como cerrar la región.

CATALUÑA SUPERA LOS 13.000 FALLECIDOS

También se descarta el cierre Cataluña, que ha superado ya los 13.000 fallecidos por la covid-19 desde que el 6 de marzo muriera la primera víctima oficial de la epidemia, que sigue avanzando.

La notificación en las últimas 24 horas de diez nuevos muertos ha elevado a 13.004 la cifra de defunciones, tanto confirmados como sospechosos de coronavirus, mientras hoy el riesgo de rebrote en la región (EPG) se sitúa en 197,5, tres puntos más que ayer.

Para intentar frenar el avance de la epidemia, la prohibición de celebrar reuniones de más de diez personas, tanto públicas como privadas y en todo el territorio de Cataluña, entró en vigor este sábado después de que ayer fuera avalada por un juez de Barcelona.

Las autoridades sanitarias catalanas consideran que es una medida "absolutamente necesaria" para frenar la propagación del coronavirus y evitar un nuevo confinamiento, y "una limitación especialmente relevante ya que se ha constatado que es en el ámbito familiar y social donde se está produciendo un importante porcentaje de los contagios como consecuencia de la relajación en los controles preventivos para evitarlos".

Sin embargo, numerosas personas hacen caso omiso a las obligaciones de prevención de la covid-19, como es el caso de las 160 denunciadas por participar esta madrugada en una fiesta ilegal, convocada por las redes en una nave industrial de Barcelona sin usar mascarillas ni guardar las distancias, que fue desmantelada por la Policía.

Ante la celebración de las fiestas mayores de los pueblos en los próximos días, muy habituales en esta época del año en España, el presidente regional catalán, Quim Torra, hizo un llamamiento este sábado a "no olvidar" las medidas de seguridad.

Horas antes cientos de jóvenes habían protagonizado aglomeraciones sin mascarillas y sin mantener la distancia de seguridad en calles muy estrechas de la localidad catalana de Vilafranca del Penedès, según recogen varios vídeos en las redes sociales.

PAÍS VASCO, RÉCORD DIARIO DE CONTAGIOS

Además de Madrid y Cataluña, el País Vasco (norte), otra de las regiones españolas con un mayor número de contagios, alcanzó hoy un nuevo récord diario con 866 positivos, según datos del gobierno regional.

Se trata de la cifra de infectados diaria más alta desde que comenzó la pandemia de coronavirus, aunque estos contagios se han detectado en una jornada en la que se ha alcanzado también un récord de pruebas PCR realizadas, 10.004.

EQUIPOS "COVID-COLEGIOS"

Ante la proximidad del inicio del curso escolar, algunas comunidades autónoma españolas han ideado nuevas figuras destinadas a reforzar la seguridad sanitaria de los alumnos.

Con ese objetivo, la región de Castilla y León incorporará a sus escuelas los denominados equipos "Covid-Colegios", un grupo de médicos y profesionales de enfermería que, en menos de 36 horas, realizarán pruebas PCR en casos sospechosos de coronavirus entre alumnos y profesores.

La idea de las autoridades regionales es "aligerar" el trabajo que hasta ahora vienen realizando los médicos y el personal de enfermería de la atención primaria, que realizan el mismo procedimiento en hospitales y centros de salud en casos sospechosos de covid-19, ya sean procedentes de alguno de los brotes detectados o de un diagnóstico aislado.

El funcionamiento de estos equipos está inspirado en la experiencia de los denominados "Covid-Residencias", que sirvieron de apoyo a las residencias de mayores durante los peores meses de la pandemia, dado que en muchos de estos centros asistenciales no contaban con médicos o personal suficiente de forma permanente y los médicos que habitualmente apoyaban desde los centros de salud de referencia estaban saturados por la presión asistencial propia de la crisis sanitaria.

Alida Juliani