España.-El PP muestra su preocupación por que la "crisis interna" del Gobierno se traduzca en "descontrol" y "caos"

Insta a Sánchez a "no hacer oídos sordos" a las propuestas que hará Casado en su reunión del miércoles



MADRID, 29 (OTR/PRESS)



La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, Andrea Levy, ha asegurado que preocupa que "la nueva crisis interna dentro del Ejecutivo se traduzca en descontrol y caos" cuando el país necesita a "un Gobierno unido para gestionar y coordinar la situación".



Los populares consideran que al Gobierno le ha surgido una crisis interna, "una crisis matrimonial que hace que la relación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya no sea tan feliz en el colchón de Moncloa" y que ha provocado que "quizás el presidente vuelva ahora a no poder dormir por las noches pensando que Podemos está en el Gobierno".



Desde el PP han instado al Gobierno a que coordine y gestione las políticas contra la pandemia. "Se busca Gobierno de España ante una crisis nacional que afecta a todas las Comunidades Autónomas, sus competencias son ineludibles y no se puede lavar las manos. Tienen muchos ministros, pero poco Gobierno que gestione", ha enfatizado Levy en declaraciones valorando la actualidad política.



Ante la crisis, Levy ha instado a Sánchez a no hacer "oídos sordos" ante las propuestas que le presentará el presidente del PP, Pablo Casado, en la reunión que mantendrán el próximo miércoles en la Moncloa.



Según Levy, Casado va a acudir a Moncloa con un plan, el 'Plan Casado', que incluyen una serie de propuestas ante la crisis sanitarias "para mejorar la vida de los españoles", por lo que considera que no puede negarse a aceptarlas "porque sea rehén de socios independentistas y proetarras atado desde la investidura".



En este sentido, ha remarcado el sentido de Estado del Partido Popular, ejerciendo una "oposición positiva responsable" y ha detallado que el 'Plan Casado' incluye un plan sanitario, un plan jurídico y un plan de medidas económicas ante la crisis provocada por la pandemia.



Sobre la vuelta a las aulas, el PP ha insistido en que se debe hacer de forma "segura y tranquila" y ha exigido al Ministerio de Educación que coordine las políticas de vuelta al colegio y diga "con certeza" qué es lo que va a hacer "para no seguir preocupando a padres y alumnos".



En sus declaraciones valorando la actualidad, Levy ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y al delegado de Gobierno en Navarra que impidan el acto contra la Guardia Civil en Alsasua con el lema "Vosotros sois el virus".