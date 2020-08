Enner Valencia agradece al Gobierno el rescate de su hermana secuestrada

Fotografía tomada el pasado 26 de febrero en la que se registró al futbolista ecuatoriano Enner Valencia, al celebrar un gol que anotó con el club Tigres de México. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Quito, 29 ago (EFE).- El futbolista ecuatoriano Enner Valencia, recientemente vinculado al Fenerbahce, de Turquía, agradeció este sábado al Gobierno de Quito por el rescate con vida de su hermana Elsy, secuestrada desde hace varios días en una región del noroeste del país suramericano.

"Muchas gracias Sr. Presidente por la apertura que tuvo conmigo y mi familia. Fue importante para nosotros la comunicación directa con usted y su equipo. Nuevamente gracias a los señores de la Policía y la Unase", escribió hoy el futbolista en su cuenta de Twitter.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, destacó en la misma cuenta la labor de la Unidad Antisecuestros (Unase) de la Policía, que encontró a Elsy Valencia en una zona selvática, sola y sin sus captores que habían huido.

"¡Impecable tarea! Elsy Valencia, hermana de @EnnerValencia14, ya se encuentra a salvo y junto a sus seres queridos", manifestó anoche el mandatario, tras destacar la labor policial y de su ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo.

"¡Gracias por devolver a su familia paz, alegría y esperanza!", añadió el gobernante sobre la labor de rescate de la hermana del internacional ecuatoriano.

En imágenes difundidas por la Policía, sobre la operación de rescate, se observa a un grupo de agentes armados en una zona selvática del país que irrumpe donde se encuentra una precaria tienda de campaña, de donde sale la hermana de Valencia.

"Gracias", "ayúdenme", "llévenme", fueron las palabras de la mujer que rompió en llanto al momento del rescate, ante los abrazos de varios agentes que le daban ánimo y que enviaron desde el mismo lugar un mensaje al futbolista.

"Enner, para ti", dijo uno de los agentes tras el rescate de su hermana.

El jugador, tras el mensaje, difundió una emotiva carta de agradecimiento.

"No tengo palabras para expresar lo que hoy siento. De los días más felices de mi vida. Un día lleno de emociones y de sentimiento encontrados. Solo me queda agradecer a todos quienes de alguna manera u otra nos mostraron su cariño y apoyo incondicional", escribió Valencia.

"Hoy me doy cuenta del cariño de mi gente, muchas veces se tiene familia de sangre pero también se tiene familia de corazón. Gracias mi Dios por devolverme a mi hermanita", añadió el futbolista.

De momento, las autoridades no han dado más detalles sobre el secuestro o sobre los posibles autores del delito.