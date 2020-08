El huracán Laura deja 14 muertos en el sur de EEUU pero menos daños de los previstos

Lake Charles, Estados Unidos, 29 Ago 2020 (AFP) - El huracán Laura, uno de los más violentos que afectó al estado de Luisana en más de 150 años, ha dejado al menos 14 muertos en el sur de Estados Unidos, pero menos daños de los que se vaticinaban."Podemos estar aliviados", declaró en una conferencia de prensa el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, al subrayar que su estado no había sufrido los "estragos catastróficos" anunciados."Aunque hemos sufrido una cantidad enorme de daños", agregó, como la "vida destrozada" de miles de habitantes.A su paso por el Caribe, Laura ya había provocado hace una semana importantes inundaciones en Haití y República Dominicana, que comparten la isla Española (o Quisqueya). Al menos 31 personas murieron en el primero y cuatro en el segundo.Convertida en tormenta tropical el jueves por la tarde, Laura se volvió a reforzar antes de tocar tierra en Estados Unidos pasando a huracán de categoría 4 (de 5) el jueves hacia la 01H00 local (06H00 GMT) en la ciudad costera de Cameron, cerca de la frontera con Texas, en el Golfo de México, con vientos sostenidos de 240 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Laura es el huracán más potente que afecta a Luisiana desde hace siglo y medio, según datos recabados por un investigador de la universidad de Colorado, especializado en huracanes, Philip Klotzbach.El huracán dejó al menos 10 muertos en este estado y cuatro en la vecina Texas, la mayoría por inhalaciones de monóxido de carbono emitido por generadores eléctricos portátiles utilizados en el interior debido a los cortes de luz.Otras cuatro personas perdieron la vida en Luisiana por caídas de árboles en sus viviendas y otra se ahogó después de que el viento hundiera su embarcación.El viernes había 464.813 usuarios sin electricidad en Luisiana, de acuerdo con el sitio Poweroutage.us.La violencia del viento quebró los vidrios de un gran edificio en Lake Charles, ciudad de Luisiana conocida por las refinerías de petróleo, principal fuente económica de la región.Asimismo, un incendio se declaró en una planta de productos químicos que generó una gigantesca nube tóxica que obligó a los vecinos a refugiarse en su domicilio. - Degradado a tormenta tropical - Los meteórologos han alertado del riesgo de inundaciones en el norte de Luisiana y el sur de Arkansas.El presidente Donald Trump anunció que visitará Texas y Luisiana el "sábado o domingo".Quince años después del huracán Katrina, que asoló Nueva Orleans y marcó profundamente a la población de Luisiana, las autoridades locales recomendaron a la población que extremara la prudencia.El gobernador del Estado de Texas, Greg Abbott, dijo el jueves que la subida de las aguas no fue "tan importante como se esperaba inicialmente" y que probablemente, las evacuaciones en las zonas costeras permitieron salvar muchas vidas.Más de 1,5 millones de personas recibieron orden de evacuación en Luisiana y Texas, uno de los estados estadounidenses más afectados a su vez por la pandemia de covid-19.En los centros de acogida se han establecido nuevos protocolos para mantener la distancia física.La temporada de huracanes en el Atlántico, que dura oficialmente de 1 de junio al 30 de noviembre, se anuncia particularmente intensa este año. El Centro Nacional de Huracanes vaticinó para este año, y Laura es el duodécimo.

Trump satisfecho en Luisiana por respuesta ante el huracán Laura

Lake Charles, Estados Unidos, 29 Ago 2020 (AFP) - El presidente estadounidense, Donald Trump, de visita en Luisiana, que fue castigada esta semana por el huracán Laura, se mostró este sábado satisfecho del trabajo realizado por las autoridades en el manejo de catástrofes, y felicitó también al gobernador demócrata del estado."No he tenido una sola queja", dijo Trump a los funcionarios de FEMA, la agencia federal a cargo de las catástrofes, sobre el trabajo que han realizado.Durante una breve conferencia de prensa en una estación de bomberos en Lake Charles, Trump dijo que FEMA repartió ya 2,6 millones de litros de agua y 1,4 millones de comidas entre los damnificados.El presidente llevaba una gorra roja con la inscripción "USA" (EEUU), pero no llevaba mascarilla, tampoco durante la visita que realizó en esta localidad cerca del Golfo de México, donde funcionan varias refinerías de petróleo, recorriendo zonas dañadas por la reciente tormenta."Luisiana ha atravesado por mucho con el covid y con este par de otras cosas", dijo Trump. "Han hecho un gran trabajo", agregó el presidente, ante el gobernador demócrata del estado, John Bel Edwards.El huracán de categoría 4 (en una escala de 5), con picos de vientos de 240 km/h, provocó al menos diez muertos en Luisiana y cuatro en la vecina Texas.De esos 14 fallecidos, ocho murieron por intoxicación con monóxido de carbono emitido por generadores eléctricos portátiles que, ante los cortes generalizados de energía eléctrica, fueron encendidos en espacios cerrados. En Luisiana aún permanece fresco el recuerdo del huracán Katrina, en agosto de 2005. Los diques que protegían Nueva Orleans sucumbieron entonces a la presión del agua, que inundó el 80% de la ciudad y causó unas 1.800 muertes.