El campeón del Dauphiné de 1984: el ciclismo español "está en un bache"

El exciclista colombiano, Martín Ramírez, habla en una videoentrevista con Efe el 27 de agosto de 2020 en Bogotá (Colombia).EFE/Carlos Durán Araújo

Bogotá, 29 ago (EFE).- El colombiano Martín Ramírez, campeón del Dauphiné de 1984 y del Tour de l'Avenir de 1985, aseguró en una entrevista con Efe que el ciclismo español hoy está "en un bache" y que no ve una figura "preponderante" que tome la posta de otras generaciones exitosas.

"Está en un bache porque esto se vive es de resultados, de triunfos. En fin, no veo una figura preponderante que pueda reemplazar a las que nos tenían acostumbrados", afirmó Ramírez, que en 1984 se impuso al francés Bernard Hinault en el Dauphiné y que un año después emuló el triunfo que en 1980 alcanzó su compatriota Alfonso Flórez en el Tour del Porvenir.

El triunfo más reciente de un español en una de las tres grandes lo consiguió en el Giro de Italia de 2015 Alberto Contador, quien además es el último ciclista de ese país en ganar la Vuelta a España, en 2014, y el Tour de Francia, en 2009.

En esa línea el exciclista colombiano, apodado "el Negro" y que hizo parte de equipos como el francés Système U y Café de Colombia, destacó a Mikel Landa, jefe de filas del Bahrain McLaren en el Tour de Francia, como "un corredor muy bueno" pero al que "le falla un poquito la cabeza".

"Le falta más confianza en sí mismo", añadió.

"Lo que yo he notado mirándolo desde el exterior es que cuando tiene la responsabilidad se echa para atrás y cuando ya se ve relajado ahí sí saca su potencia. Entonces ya nos está acostumbrando a eso. Esperemos que esta vez nos dé la sorpresa", afirmó.

Sobre Marc Soler y Enric Mas, dos de las bazas del equipo Movistar para la ronda gala junto al experimentado Alejandro Valverde, manifestó que en el momento no cree que "sean los tipos para pelear el Tour", que comenzó este sábado en Niza.

Es por ello que valora que Colombia hoy tenga ciclistas como Egan Bernal (Ineos), campeón de la competencia, o Nairo Quintana (Arkea-Samsic) entre los favoritos a llevarse el Tour que culminará el 20 de septiembre.

"Colombia por lo menos debería sentirse orgullosa de tener los corredores que tenemos, que están muy por encima de los corredores españoles. Es mi punto de vista", expresó.

En la misma videoentrevista otro exciclista, Oliverio Cárdenas, que en 1984 ganó la Vuelta a Costa Rica y quien ganó por cinco años consecutivos la clasificación de las metas volantes de la Vuelta a Colombia, manifestó a Efe que tanto Landa como Soler y Valverde son ciclistas "muy maduros" que saben dosificarse.

A su juicio, los tres no deben ser descartados en la lucha por el título.

"El día que les lleguen a dar el papayazo (la oportunidad) o que haya un descuido, porque no los tienen en el llavero (de opcionados a ganar); si se logran posicionar y sacar buena ventaja, resultará duro bajarlos en caso de que lleguen a estar ahí en la pelea", expresó.

Cárdenas matizó que Landa y Soler "han sido dos ciclistas que se veía que iban a ser las grandes figuras, pero no dieron la talla. Vamos a esperar a ver cómo finaliza el Tour y a ver qué pasa con ellos".

En ese sentido, coincidió con Ramírez en que si no pasa nada España ahí sí entraría en un "gran bajón", y comparó la situación con la de Francia, que lleva 35 años sin poner en la cima del podio a un ciclista en el cierre de la ronda gala.

"Tanto España como Francia se han visto por debajo de otros países", expresó el hoy entrenador del equipo colombiano Boyacá es para Vivirla.

