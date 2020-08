Djokovic sufre para llegar a final de Cincinnati; Osaka gana tras protesta

El tenista serbio Novak Djokovic necesitó de tres horas de batalla para derrotar al español Roberto Bautista y clasificar a la final del torneo de Cincinnati, donde Naomi Osaka regresó con victoria tras su protesta contra el racismo.

En la cancha sin espectadores de Flushing Meadows (Nueva York), sede este año del torneo de Cincinatti por la pandemia de coronavirus, Djokovic tuvo que llegar al último 'tie break' para doblegar a Bautista por 4-6, 6-4 y 7-6 (7/0) y citarse en la final del sábado con el canadiense Milos Raonic.

El número uno mundial, que suma 22 victorias sin ninguna derrota esta temporada, volvió a recibir tratamiento durante el partido por sus molestias en el cuello, que persisten a tres días del arranque del Abierto de Estados Unidos en Nueva York.

Bautista, número 12 de ATP, rozó la clasificación a la final del torneo de Cincinnati, que es Masters 1000 de la ATP y Premier de WTA.

El español, que se había impuesto 4-6 en el primer set, vio como Djokovic se llevaba la segunda manga por 6-4 y dominaba cómodamente la tercera por 5-2.

Bautista no arrojó la toalla ante el número uno y, rompiendo varias veces el saque del serbio, logró colocarse 5-6 sirviendo para la victoria.

Djokovic alcanzó de forma dramática el 'tie break' desmoralizando al español, a quien remató en el desempate con un contundente 7-0.

"Fue un partido muy raro. No sé cómo lo gané, para ser honesto. Él fue el mejor jugador", reconoció Djokovic. "No me sentí bien en la cancha, en ningún aspecto de mi juego y del cuerpo".

"Podría decir que estoy muy frustrado porque estuve muy cerca de ganar, a dos puntos de la victoria contra el número uno, o puedo verlo de otra forma y pensar que hice un buen regreso al circuito", dijo Bautista, que criticó la decisión del árbitro Lars Graff de parar el partido en medio del segundo set para cerrar el techo de la cancha por lluvia.

"Todo el mundo sabe que podía haber esperado un poco (...) Fue una mala decisión, rompió mi ritmo, era la tercera vez que se paraba el partido", reclamó el español.

En la final, Djokovic enfrentará a Milos Raonic, número 30 de la ATP, que el viernes superó al griego Stefanos Tsitsipas por 7-6 (7/5) y 6-3.

Raonic "está jugando bien. Está seguro de sí mismo. Esperemos que sea una buena final", dijo Djokovic.

- Osaka contra Azarenka -

Dos días después de impulsar que el tenis se uniera a las protestas contra el racismo, la japonesa Naomi Osaka volvió a la pista este viernes para derrotar a la belga Elise Mertens y citarse en la final femenina con Victoria Azarenka.

Osaka llegó a la cancha luciendo una camiseta negra con un puño dibujado y el lema 'Black Lives Matter' (La vida de las personas negras importa).

El miércoles, esta joven de 22 años, de padre haitiano y madre japonesa, se negó a jugar las semifinales ante Mertens en solidaridad con el boicot en la NBA y otros deportes por el ataque contra Jacob Blake en Wisconsin (norte), el último episodio de una larga lista de abusos policiales contra personas negras en Estados Unidos.

"Siempre pensé que sería bueno que alguien comenzara algo en el tenis", dijo Osaka tras el juego. "Honestamente soy más una acompañante que una líder... Solo estaba esperando y esperando. Y entonces me di cuenta de que tal vez tendría que ser yo quien diera el primer paso".

El anuncio de retiro de Osaka motivó que los organizadores del torneo suspendieran la jornada del jueves como gesto a favor de las reivindicaciones.

Esta decisión, que aplazó las semifinales hasta este viernes, hizo que Osaka diera marcha atrás en su retiro.

"Honestamente, ni siquiera pensé que (mi decisión) sería tan importante", afirmó la ganadora del Abierto de Estados Unidos de 2018 y del de Australia de 2019. "Solo quería crear conciencia en la burbuja del tenis".

La número 10 de WTA venció a Mertens (N.22) por 6-2 y 7-6 (7/5) alcanzando su primera final de la temporada 2020. Finiquitado el partido, Osaka se retiró de la cancha con gesto serio y sin celebrar su triunfo.

"Entiendo sus razones al 100%, así que también la apoyo totalmente", dijo Mertens sobre la protesta de Osaka.

La rival de Osaka en la final del torneo de Cincinnati será la ex número uno mundial Victoria Azarenka (59 de la WTA), que el viernes derrotó a la británica Johanna Konta (15) por 4-6, 6-4 y 6-1.

gbv/cl