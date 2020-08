Coronavirus.- Reino Unido confirma más de 1.100 casos nuevos y 12 fallecidos entre avisos de nuevas restricciones

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Reino Unido ha confirmado 1.108 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y un total de 12 nuevos fallecidos por la enfermedad, según el último balance del Gobierno británico publicado este sábado, mientras el ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha avisado de que ya no descarta nuevas restricciones ante la incapacidad de las autoridades para frenar la actual tendencia.



Hancock ha explicado que países en otras partes del mundo ya estaban experimentando una segunda ola y ha insistido en que el coronavirus sigue siendo una "amenaza muy seria".



"Los casos vuelven a subir, y tenemos que usar cierres locales muy extensos o tomar más medidas nacionales. No lo descartamos, pero no queremos verlo", ha hecho saber en comentarios realizados este sábado y recogidos por 'The Independent'.



Mientras tanto, un artículo científico preparado para el gobierno ha sugerido que hasta 85.000 personas podrían morir en Reino Unido en una segunda ola de coronavirus este invierno.



El informe, del Grupo Asesor Científico sobre Emergencias (Sage) del primer ministro, en manos del programa Newsnight de BBC2, ha recomendado la reintroducción de nuevas restricciones, que podrían seguir en vigor hasta marzo de 2021, fecha en la que el país podría tener ya en manos una vacuna viable.



Por último, este sábado miles de personas se han concentrado en la emblemática Plaza de Trafalgar de Londres para manifestarse contra las medidas de restricción.



Con pancartas en contra de la Organización Mundial de la Salud, Bill Gates y las restricciones del gobierno para reducir la propagación del coronavirus, los manifestantes pidieron el fin de las restricciones de movimiento y los enmascaramientos faciales obligatorios. Muchos carteles describían la pandemia de coronavirus como un "engaño" y una "estafa".



A día de hoy, el país ha registrado un total de 333.807 casos y 41.585 fallecidos, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.